El Atlético se aferra al fortín del Metropolitano para asaltar el top-8 de la Champions: "Primero ganar, y luego ver lo que no depende de nosotros"

Ganar, indispensable, y luego ya hacer cuentas en la vibrante última jornada de la liguilla de la Champions. En una noche gélida en Madrid, marcada por los números, las calculadoras, las urgencias y la dependencia de resultados ajenos , el Atlético se aferrará este miércoles al Metropolitano para intentar el asalto al top ocho y acceder por la vía directa a los octavos de final frente a un Bodo/Glimt que también se juega la vida y que viene crecido tras rendir al City en la jornada pasada.

El equipo de Simeone lleva ya trece victorias consecutivas ante su afición —sin discusión desde el 1-1 del 23 de agosto ante el Elche— que explican su poder en casa. Son ya cinco meses encadenando triunfos en su estadio: diez en LaLiga y tres en la Champions, con goleadas y victorias de prestigio como el 5-1 al Eintracht, el 3-1 al Union Saint-Gilloise o el 2-1 al Inter de Milán. Ese rendimiento lo ha convertido en un seguro como local, aunque este miércoles necesita incluso más tras el 1-1 de hace una semana ante el Galatasaray. Tiene que ganar. Y, a ser posible, hacerlo con amplitud.

Porque el empate en Turquía no solo debilitó sus opciones de pase directo a octavos, sino que convirtió el objetivo en una ecuación que exige sí o sí victoria, varios goles y una combinación favorable de marcadores. Las matemáticas todavía contemplan el punto como puerta al top ocho, pero depende de tal cadena de tropiezos de los equipos que le preceden que resulta poco realista.

En el radar de resultados, con otros siete conjuntos igualados con 13 puntos, dos con 15 (Liverpool y Real Madrid) y uno con 14 (Tottenham), hay un cruce que le garantiza, al menos, que no ganarán los dos: París Saint-Germain y Newcastle —ambos con 13— se enfrentan en el Parque de los Príncipes.

Además, el Chelsea visita al Nápoles, el Barcelona recibe al Copenhague, el Tottenham se mide al Eintracht, el Sporting de Portugal se enfrenta al Athletic Club, el Real Madrid juega en el campo del Benfica, el Liverpool recibe al Qarabag y el Manchester City al Galatasaray. Entre todos se reparten las seis plazas que aún quedan por decidir dentro del top ocho.

El Atlético, duodécimo antes de que arranque la jornada —si hubiera ganado al Galatasaray habría llegado a esta cita en la cuarta posición— necesita mejorar el desenlace de al menos cuatro de los equipos que le preceden (sin contar a los inalcanzables Arsenal y Bayern Múnich, primero y segundo). Puede hacerlo por puntos o por diferencia de goles, un apartado en el que va especialmente justo: es el penúltimo peor balance entre los clubes con 13 puntos. Tiene +3, por el +4 del City, el +5 de Sporting y Barcelona, el +6 del Chelsea y el +10 de PSG y Newcastle. El Atalanta, por su parte, luce +1.

Con solo una derrota en sus últimos 18 encuentros como local en la Champions y 12 victorias en los últimos trece duelos europeos en casa, ese es el escenario con el que afronta el choque ante el Bodo/Glimt. El debutante noruego también llega con un reto mayúsculo: sueña con dar un paso más y meterse en las eliminatorias, pero desde su vigésimo octava plaza solo le vale ganar y esperar buenas noticias desde otros estadios.

Hasta la jornada anterior no había logrado ninguna victoria, pero entonces sacudió la competición con un 3-1 al Manchester City que dio la vuelta al mundo y que incluso pudo ser más amplio. Para el Bodo/Glimt era una cuestión de supervivencia. La única forma de mantener opciones para su visita al Metropolitano, donde intentará hacer daño con transiciones rápidas al contragolpe, apoyadas en Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh, autor de dos goles ante el equipo de Pep Guardiola.

Su 2-2 previo en Dortmund, en el Signal Iduna Park, donde igualó en dos ocasiones un marcador en contra, subraya su competitividad. También empató con el Slavia Praga y perdió 3-1 con el Galatasaray en sus otras salidas. Ha encajado 14 goles, pero ha marcado 12: al menos dos en cinco de sus siete partidos de esta fase.

El contraste económico es evidente. Según la web especializada Transfermarkt, el valor de mercado del Bodo/Glimt es de 57,78 millones de euros; el del Atlético, de 526. El club rojiblanco, además, espera cerrar dos incorporaciones en esta tensa recta final del mercado invernal —un centrocampista y un extremo o atacante para cubrir las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín— y llega con una sola ausencia para este miércoles: Antoine Griezmann, máximo goleador histórico de la entidad, ahora más recurso desde el banquillo que titular fijo, pero todavía determinante.

Con Julián Alvarez encadenando ocho partidos sin marcar —solo dos goles en sus últimos 15 encuentros entre todas las competiciones—, Sorloth ha sostenido el peso ofensivo: cuatro tantos en los seis partidos disputados en 2026. Ambos formarán el ataque y concentrarán la responsabilidad goleadora de un Atlético que necesita sumar… y hacerlo con cuantos más goles, mejor, aunque la victoria sea el primer mandamiento.

En el once aparecen varias incógnitas. Nico González o Alex Baena —con más opciones para el argentino— se disputan el puesto en el extremo. También está por ver si regresa Matteo Ruggeri al lateral izquierdo, mientras José María Giménez apunta a seguir en el centro de la defensa, con David Hancko desplazado de nuevo al costado zurdo y Marc Pubill como el más fijo hoy por hoy en la zaga. En la derecha, Marcos Llorente ya se mueve con naturalidad.

También se perfila el regreso de Koke Resurrección al mediocentro, tras ser suplente ante el Mallorca, en detrimento de Johnny Cardoso, que continúa acumulando minutos y experiencia para ganar peso en el equipo. Son indiscutibles Pablo Barrios y Giuliano Simeone, además del dúo Sorloth-Julián Alvarez, del que dependerá en buena medida si el Atlético logra el billete directo a octavos. Ese es el objetivo. “No depende de nosotros”, advirtió Simeone.