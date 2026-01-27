Almeida denuncia de nuevo que "no hay nadie trabajando" en Campamento y Vivienda lo desmiente: "Es alucinante"

"He pedido que fueran a Campamento y me mandaran un mensaje diciéndome si en este momento están trabajando", ha empezado diciendo esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, antes de dejar caer la sentencia: "Y no hay nadie trabajando en Campamento".

Es la segunda vez que el regidor popular denuncia que no se están llevando a cabo los trabajos de demolición en los terrenos del antiguo cuartel militar. La anterior fue a mediados de mes, apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, celebrasen un acto para dar el pistoletazo de salida a las obras de la Operación Campamento.

"El presidente del Gobierno va, anuncia tres medidas, le da al botón de la excavadora para que empiece a demoler y el miércoles esa excavadora ya no funciona", afirmó entonces Almeida, durante su intervención en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, en la que también acusó al Ministerio de no haber remitido toda la documentación necesaria para conceder la licencia de urbanización del futuro barrio de Nuevo Campamento.

Esta vez lo ha dicho durante el Pleno municipal que se está celebrando este martes en el Palacio de Cibeles, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, sobre "cómo valora las importantes inversiones del Gobierno de España en nuestra ciudad que están mejorando la vida de miles de madrileños y madrileñas".

Almeida ha reprochado también que no es la primera vez que un Gobierno socialista promete poner en marcha el proyecto y no lo hace: "En el 88 Felipe González dijo lo mismo, en el 2008 José Luis Rodríguez Zapatero empezó la demolición y en el 2025 Pedro Sánchez ha vuelto a decir que van a demoler Campamento", ha recordado el alcalde, antes de pedirle a Maroto que "dejen de tomar a los madrileños por imbéciles".

Consultados al respecto, desde el Ministerio aseguran que "las obras siguen con total normalidad" en los terrenos. "Es alucinante", lamentan fuentes de Vivienda, que la vez anterior ya salieron al paso de las críticas afirmando que "es un poco absurdo tener que aclarar esto", pues "hay una empresa con un contrato firmado trabajando para cumplir los plazos". Asimismo, invitaron al concejal de Latina, Albero González, a visitar las obras para "explicarle todo el proceso" y que así pueda trasladárselo "de forma correcta al alcalde".