Activado un dispositivo especial frente a las nevadas en Madrid y Castilla y León: 639 quitanieves y 114.000 toneladas de fundentes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo especial, que cuenta con 639 máquinas quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 114.089 toneladas de fundentes, en Madrid y Castilla y León, para mitigar los efectos de las nevadas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología durante toda la jornada del miércoles.

La Aemet ha emitido avisos de nivel naranja para Castilla y León y de nivel amarillo para la Comunidad de Madrid ante el riesgo de precipitaciones en forma de nieve.

El Gobierno ha desplegado estos recursos materiales, en el marco del Plan de Vialidad Invernal del Ministerio, para asegurar la circulación en la red estatal de carreteras y minimizar el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en los territorios afectados, según una nota del Departamento que dirige Óscar Puente.

Las autoridades hacen un llamamiento a extremar la precaución al volante y recomiendan consultar los canales oficiales de información del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de la Dirección General de Tráfico y de la Agencia Estatal de Meteorología antes de iniciar cualquier trayecto por carretera. Subrayan la importancia de que los conductores revisen el estado de las vías a través de la Dirección General de Tráfico y sigan las instrucciones de seguridad para evitar incidentes en la red vial.

Alerta por la borrasca Joseph

La borrasca Joseph ya sacude a la Comunidad de Madrid y estos serán sus efectos: este miércoles, 28 de enero, continúa el aviso amarillo por nevadas en la Sierra de Madrid. Tras la desaparición de la borrasca Ingrid, se mantiene el tiempo inestable marcado por frío, lluvia y nieve.

En la zona de aviso amarillo, habrá un predominio de cielo muy nuboso o cubierto, con periodos de visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones se esperan débiles o moderadas, más frecuentes e intensas durante la primera mitad del día. La cota de nieve irá en ascenso de 1000 a 1400 metros.

En la capital la previsión no es muy diferente: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día marcado por las precipitaciones. Se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada.

Posibles rachas huracanadas

Además, la borrasca Joseph ha traído a Madrid fuerte viento, sobre todo a la zona de la Sierra, donde se ha activado el aviso amarillo por nevadas. El viento soplará fuerte o muy fuerte de componentes oeste y sur, con probables rachas huracanadas en cotas altas y zonas expuestas. Las temperaturas mínimas no presentarán muchos cambios y las máximas estarán en ligero o moderado descenso. Los termómetros oscilarán entre los -5 y los 4 grados. Se esperan posibles heladas débiles o moderadas.

Temperaturas en la capital. / Aemet

Además, se esper viento de dirección oeste en la capital con temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 3 grados. Por serte, las temperaturas aumentarán el jueves, 29 de enero, hasta los 14 grados, pero volverán a descender a final de la semana.