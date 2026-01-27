Absuelven a un hombre que dio positivo en alcohol porque estaba dormido en el arcén y "no le vieron conducir"

Un juzgado de Madrid ha absuelto a un conductor al que la Guardia Civil encontró dormido en el asiento del conductor de una furgoneta detenida en el arcén y que arrojó una tasa de 0,82 mg/l en la prueba de alcoholemia, al no quedar acreditado que hubiera estado conduciendo inmediatamente antes y no poder descartarse que, como sostiene, parara en ese punto, bebiera y después se quedara dormido.

Según una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza 21) exonera al acusado del delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol, por el que se pedía una multa de 2.430 euros y la retirada del permiso de conducir durante dos años y medio.

No está "debidamente probado"

El Ministerio Público solicitaba esa pena al amparo del artículo 379.2 del Código Penal, que sanciona con hasta seis meses de prisión a quien conduzca con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre.

Sin embargo, la jueza considera que no está “debidamente probado” —porque nadie lo vio— que el acusado condujera en los instantes previos a ser localizado por los agentes el 8 de diciembre, dormido en una furgoneta parada en el arcén en el kilómetro 10 de la M-503, a la altura de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tras someterlo a la prueba, el resultado fue de 0,82 mg/l.

Por ello aplica el principio in dubio pro reo, al entender que la testifical practicada no permite concluir que el acusado condujera instantes antes de la llegada de la Guardia Civil “de forma que pueda concluirse que la conducción se viera afectada por la influencia del alcohol”.

Versión "no muy lógica"

La resolución señala que la versión del acusado “no es muy lógica”, ya que lo razonable habría sido estacionar en un lugar habilitado y no en el arcén, por el riesgo que implica. No obstante, añade que, dado que los agentes no le vieron conducir, el vehículo estaba estacionado, no estaba encendido y no consta que el motor estuviera caliente —lo que permitiría inferir una conducción reciente—, no puede descartarse por completo el relato del encausado.

El acusado, defendido por el letrado Julen Martínez, de Valmaseda Abogados, declaró que ese día, sobre las seis de la mañana, se dirigía a casa, pero al atravesar problemas personales decidió parar para beber unas cervezas y acabó quedándose dormido. Aseguró que estacionó en el arcén sin señalizar la parada, apagó el vehículo, abrió unas cervezas compradas previamente en una gasolinera, se las bebió y ya no volvió a conducir.

También explicó que trabaja como repartidor, aunque ese día no estaba de servicio, y que había discutido con su pareja sobre las 05.30 horas; ambos intercambiaron mensajes, pero él borró la conversación.