Víctimas del Alvia de Angrois se concentran en Madrid tras la absolución del exresponsable de Adif: "El Estado descarrila y premia a quien le protege"

La plataforma de víctimas del accidente del Alvia que descarriló en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013, que ocasionó la muerte de 80 personas, se ha concentrado en Madrid y A Coruña para expresar su rechazo al fallo que absuelve a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif -- el administrador de la infraestructura ferroviaria-- y confirma la condena al maquinista del tren.

El colectivo, que se ha manifestado simultáneamente este lunes frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de Madrid y la Audiencia Provincial de A Coruña, ha denunciado unas "instituciones politizadas que anteponen sus intereses espurios a la vida y seguridad de las personas".

El portavoz de la plataforma, Arturo Domínguez, ha denunciado, en una manifiesto que ha leído acompañado de familiares, que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue "ni independiente ni analizó las causas" que afectaban a Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según señaló, ha afirmado, la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) en un informe, "que ha pedido reiteradamente que el Gobierno repita la investigación".

"Genera estupor que la presidenta y ponente de la Audiencia elegida por el CGPJ, en la sentencia, dé por válida la investigación de la CIAF, cuyo equipo investigador, tal y como consta en el propio informe, está formado por el director de seguridad de Adif y de Renfe", ha trasladado el portavoz de la plataforma.

Se refieren a los entonces directores de Seguridad de Renfe y Adif, Antonio Lanchares y Andrés Cortabitarte, respectivamente que aparecían en el informe emitido pero que no participaron en las deliberaciones ni en la redacción del informe. No obstante, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.

En el manifiesto, Domínguez ha reprochado además que tras doce años, la tragedia del Alvia 04155 continúa sin una investigación independiente "como exige Europa". "Sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten", ha añadido.

Asimismo, la plataforma ha señalado tanto a gobiernos del PP como del PSOE por "negar" una investigación independiente para "proteger la imagen internacional de España y culpabilizando al maquinista exclusivamente". Además, ha recalcado como el exministro José Luis Ábalos confesó recientemente en un 'tuit' que las denuncias de Bruselas solo le preocupaban por ser "nefastas para nuestra industria turística".

"La imagen y la marca de España valen más que nuestras propias vidas", ha reiterado el portavoz, quien ha finalizado el manifiesto advirtiendo que, mientras no se investiguen las causas de forma independiente, las catástrofes se repetirán, haciendo a su vez alusión a la reciente tragedia en Adamuz (Córdoba). "En memoria de las víctimas y para que no vuelva a suceder", ha concluido.

"Tragedia evitable"

En relación con el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, que dejó 45 fallecidos, el portavoz de la plataforma del Alvia de Angrois ha pedido que no se consienta esta vez que sea calificado como "accidente", sino como "tragedia evitable".

En declaraciones a Europa Press, ha instado a las víctimas del reciente suceso a que no "consientan" que la CIAF les investigue. "Todos los miembros de la CIAF han trabajado o trabajan para Renfe o Adif", ha añadido.

Por otro lado, ha declarado que se deben pedir responsabilidades políticas y técnicas: "Si tuvieran un mínimo de decencia tendrían que dimitir todos: la CIAF y el ministro (Óscar Puente)".

Protesta en A Coruña

Por otra parte, los miembros de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois también han protestado ante la Audiencia Provincial de A Coruña con pancartas en las que podía leer 'Sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten' y 'Cúpula judicial politizada'. Otros manifestantes han llevado camisetas con el número de fallecidos y de heridos ese día. "Muy decepcionandos con el funcionamiento de las instituciones", han insistido para situar a Cortabitarte como "el más responsable de la tragedia".

En declaraciones a los medios, José Antonio Gayoso, que viajaba ese día en el tren Alvia, ha indicado que "el jefe de seguridad de Adif fue el que dio la orden de desconectar el sistema ERTMS, que contendría la velocidad en caso de despiste del maquinista". "Los maquinistas ya comunicaron que ese punto no estaba en seguridad", ha recordado.

Revocación de la sentencia

El maquinista, Francisco Garzón, y el exresponsable de Adif, Andrés Cortabitarte, fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Ahora, la Audiencia de A Coruña ha revocado parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago y acoge los recursos interpuestos por Fiscalía -que durante el juicio pedía condenar a Cortabitarte, pero finalmente retiró su acusación, ante el malestar de las víctimas-, Adif, su aseguradora (Allianz Global) y el exalto cargo de la entidad.

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial concluye que la prueba practicada no permite concluir que existiese una acción concreta que Cortabitarte estuviese obligado a realizar y que omitiese.