CAOS FERROVIARIO
Una fisura en la línea del AVE Madrid-Barcelona limita la velocidad a 80 km/h en un tramo en Tarragona
Se ha detectado a la altura de L'Espluga de Francolí, a 115 kilómetros de Barcelona, y el ministerio afirma que "no pone en peligro la circulación"
El Ministerio de Transportes ha detectado la existencia de una fisura en la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona, a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 kilómetros de Barcelona. Transportes insiste en que este hecho "no pone en peligro la cirulación", aunque ha aplicado una límitación de velocidad temporal a 80 kilómetros por hora.
La aparición de esta fisura ("no rotura", insisten desde el departamento que encabeza Óscar Puente) engorda la preocupación por la situación de las vías de alta velocidad en España tras el trágico accidente ocurrido en la línea de Madrid a Sevilla, a la altura de Adamuz y que se ha saldado con 45 víctimas mortales.
Transportes explica que "anoche se recibió la notificación de un maquinista sobre una incidencia en la vía en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. De forma inmediata, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril. La circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos"
El ministro Puente ha reiterado en diferentes momentos que la red es segura y que tiene los controles adecuados, aunque el informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) achaca, como principal línea de trabajo, a la rotura de una vía como causa principal del accidente.
Algunos medios consultados señalan que esta mañana, los retrasos acumulados eran de tres horas y que a mediodía todavía eran del entorno de las dos horas.
