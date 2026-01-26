Sumar anuncia un nuevo proyecto político de izquierdas junto a IU, los comunes y Más Madrid: será presentado este trimestre

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha avanzado que en las próximas semanas presentarán, junto a IU, los comunes y Más Madrid, un nuevo proyecto político. Según ha explicado, la iniciativa no busca cerrar la puerta a otras fuerzas y, de hecho, todo está aún por decidir, desde la denominación hasta los liderazgos.

Fuentes de Movimiento Sumar —la formación en la que milita la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz— precisan que todavía no hay una fecha fijada para el acto de presentación, aunque la intención es darlo a conocer dentro del primer trimestre del año.

“Este acuerdo no va contra nadie, y esto es muy importante: no va contra ninguna formación política. No estamos, al menos Movimiento Sumar, en estrategias de suma cero; estamos en estrategias de cooperación”, ha afirmado Hernández este lunes en rueda de prensa, en una referencia implícita a Podemos.

"Espacio de unidad"

Los cuatro socios que comparten Ejecutivo con el PSOE (Sumar, IU, los comunes y Más Madrid) llevan tiempo trabajando en la construcción de un nuevo espacio de unidad con la vista puesta en las elecciones generales previstas para 2027 y con el propósito de incorporar a más actores.

En esta línea se pronunció recientemente el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien consideró agotada la etapa de la actual coalición Sumar y defendió impulsar una nueva confluencia de izquierdas para la próxima legislatura, con otro nombre y sin el paraguas de la organización de Díaz.

Al ser preguntada por ello, Hernández ha confirmado que las conversaciones están en marcha para articular un proyecto “sobre nuevas bases”, con el objetivo de levantar “el mejor instrumento” de cara a las próximas generales y también “más allá”.

Desde Movimiento Sumar subrayan que el anuncio pretende trasladar un mensaje interno a la militancia de los partidos implicados: la voluntad de concurrir de nuevo juntos y de ensanchar el espacio. En cualquier caso, insisten en que todavía no hay nada cerrado.

“Está absolutamente todo en debate: el proyecto político, los instrumentos democráticos de los que nos vamos a dotar, el nombre y los liderazgos”, ha remarcado la propia Hernández.