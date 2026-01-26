Renfe transporta a 13.000 personas mediante el plan alternativo entre Madrid y Andalucía: consulta aquí las alternativas de viaje

Renfe ha transportado a cerca de 13.000 personas (en concreto, 12.794) en los primeros seis días de funcionamiento del Plan Alternativo de Transporte (PAT), entre el 20 y el 25 de enero, establecido tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a raíz del accidente de Adamuz.

El número de plazas ofertadas a través de dicho plan durante el período citado ha ascendido a un total de 27.384, según han informado este lunes fuentes de Renfe.

Sólo en la jornada de ayer, domingo, el dispositivo movió a 3.175 viajeros, lo que supone un 70 % de ocupación sobre la oferta programada para ese día y el registro diario más elevado desde la activación del plan, ha destacado la fuente.

Entre Madrid y Sevilla, se han programado durante esos seis días 15.648 plazas y se ha transportado a 7.946 viajeros, mientras que entre Madrid y Málaga, se han ofertado 11.736 asientos y se han registrado 4.829 pasajeros.

Hasta que se reanude la línea

Según ha informado la compañía en un comunicado, el dispositivo especial se mantendrá activo mientras continúe suspendido el tráfico ferroviario en este corredor clave y permitirá viajar mediante una combinación de trenes especiales y trayectos por carretera, incluidos en un único billete. Renfe trabaja para poner a la venta estos títulos de transporte lo antes posible.

El plan incluye traslados en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que supondrá un aumento de los tiempos de viaje. El operativo está diseñado para atender a las personas que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

Servicios especiales de alta velocidad

Desde Madrid-Puerta de Atocha, los trenes especiales circularán con destino:

Sevilla-Santa Justa a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00 horas.

a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00 horas. Málaga-María Zambrano a las 9.00, 12.00 y 17.00 horas.

Un tren AVE parado. / EUROPA PRESS - Archivo

En sentido inverso, hacia Madrid-Puerta de Atocha, los servicios partirán:

Desde Sevilla-Santa Justa a las 6.03, 9.55, 14.01 y 18.03 horas.

a las 6.03, 9.55, 14.01 y 18.03 horas. Desde Málaga-María Zambrano a las 7.55, 11.55 y 15.55 horas.

Los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, mientras que los servicios entre Córdoba y Málaga pararán en Antequera. En el caso de los trayectos entre Córdoba y Sevilla, no se contemplan paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino Sevilla o Málaga. Los trayectos con origen o destino en estaciones intermedias mantendrán la tarifa habitual según la distancia. Los viajeros podrán solicitar el reembolso gratuito de su billete original o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Trenes por vía convencional

Además, Renfe ofrecerá servicios especiales por vía convencional, al margen de la alta velocidad. Desde Madrid-Chamartín, circularán trenes:

A las 7.00 horas con destino Sevilla-Santa Justa .

. A las 15.00 horas hacia Cádiz .

. A las 16.25 horas con destino Granada-Almería (Huércal).

Desde Andalucía hacia Madrid-Chamartín, habrá servicios:

A las 6.35 horas desde Cádiz .

. A las 8.31 horas desde Almería (Huércal)-Granada .

. A las 15.00 horas desde Sevilla-Santa Justa.

Los trenes entre Córdoba y Cádiz efectuarán parada en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán enlazar mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

Refuerzo de Media Distancia

De forma paralela, Renfe ha reforzado la línea de Media Distancia Madrid-Extremadura-Sevilla con 736 plazas adicionales. Los días 20 y 22 de enero circularán trenes a las 10.55 horas desde Madrid-Atocha Cercanías hacia Sevilla, mientras que los días 21 y 23 lo harán a las 11.50 horas desde Sevilla hacia Madrid.

Todos los servicios transversales quedan suprimidos, siendo la alternativa el viaje con enlace a través de Madrid.

Autobuses entre Algeciras, Ronda y Antequera

El dispositivo se completa con un servicio especial de autobuses, con un vehículo por trayecto, que cubrirá los itinerarios:

Algeciras-Málaga (13.10 horas)

(13.10 horas) Ronda-Antequera (14.45)

(14.45) Málaga-Algeciras (14.40)

(14.40) Antequera-Ronda (14.00)

Noticias relacionadas

Renfe ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, ocurrido el domingo a las 19.45 horas en Adamuz. A las 20.45 horas activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF), que ofrece apoyo psicológico e información a través del teléfono 900 10 10 20. Desde el primer momento, la compañía ha desplegado sus equipos de seguridad y atención al viajero en coordinación con los servicios de emergencia, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.