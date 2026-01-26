El precio de la vivienda se dispara de forma generalizada en el área metropolitana de Madrid

El pasado mes de diciembre ha confirmado una realidad ineludible en la provincia de Madrid: el mercado residencial vive un momento de ebullición, con crecimientos de precios generalizados que desafían la capacidad adquisitiva de los hogares. El último informe de la tasadora Tinsa revela una variación interanual del precio residencial del 19,6% en el conjunto de la Comunidad de Madrid, una cifra que, descontando la inflación, se traduce en un notable crecimiento real del 16,3%.

Esta tendencia al alza no es un fenómeno exclusivo de la capital, aunque aquí los precios registran una aceleración notable (20,9% interanual), sino que se extiende por toda el área metropolitana.

Precios por zonas

El valor unitario medio en la provincia se sitúa en 3.799 €/m². Sin embargo, la brecha de precios es notable, mostrando una clara diferencia entre la zona norte y la zona sur del área metropolitana de la capital:

Zonas Altas : Madrid capital encabeza la lista con 4.883 €/m². Le siguen de cerca los municipios del oeste, como Pozuelo de Alarcón (4.492 €/m²), Majadahonda (4.126 €/m²) y Las Rozas de Madrid (3.744 €/m²).

: Madrid capital encabeza la lista con 4.883 €/m². Le siguen de cerca los municipios del oeste, como Pozuelo de Alarcón (4.492 €/m²), Majadahonda (4.126 €/m²) y Las Rozas de Madrid (3.744 €/m²). Zonas Medias y Bajas: Los precios en el norte se mueven entre 3.400 y 4.300 €/m², mientras que los del este y sur reflejan precios más asequibles, entre 2.000 y 3.100 €/m². Parla se posiciona como el municipio con el valor unitario más bajo: 2.023 €/m².

Un dato llamativo es que Torrejón de Ardoz presenta el aumento más agudo en la variación interanual (+22,6%) y es el único municipio que supera el crecimiento de la capital en este indicador.

Acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se ha encarecido sobremanera en los últimos años. El informe de Tinsa establece que el esfuerzo teórico de compra en la provincia madrileña se sitúa en el 43% de la renta disponible media del hogar, muy por encima del umbral del 35% considerado razonable

La situación es calificada de "crítica" en la capital, donde el esfuerzo alcanza el 56% de la renta disponible. Pero la presión no cesa en la almendra central. Cuatro municipios del sur y este del área metropolitana -Alcorcón (38%), Leganés (37%), Móstoles (36%) y Coslada (36%)- también superan el nivel de esfuerzo razonable, poniendo de manifiesto las dificultades crecientes para las familias de estas zonas.

Diferencias entre zonas

Los municipios del norte (Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) presentan valores unitarios más altos, con un rango entre 3.400 y 4.300 €/m². El esfuerzo de compra en esta zona se mantiene en tasas equilibradas, sin superar el nivel crítico: Alcobendas registra un 34,9% y San Sebastián de los Reyes un 33,4%.

Por el contrario, los municipios del sur y este reflejan precios considerablemente más bajos, moviéndose en un rango de 2.000 a 3.100 €/m². A pesar de ser más económicos en valor absoluto, varios de estos municipios superan el nivel de esfuerzo considerado razonable, indicando que la renta disponible media en estas áreas es menor en proporción a los precios de la vivienda.

¿Qué razones marcan estas diferencias?

Las diferencias en los precios de la vivienda entre el norte y el sur de Madrid responden a disparidades socioeconómicas históricas y actuales. Empíricamente, los precios aumentan proporcionalmente más en áreas con una alta proporción de categorías socioprofesionales altas.

La renta disponible : Pozuelo de Alarcón, situado en el oeste pero colindante con el norte de la capital, mantiene el liderazgo en renta per cápita a nivel nacional. La brecha de ingresos entre los municipios del norte/oeste y los del sur es un factor determinante en la capacidad de pago y, por consiguiente, en los precios.

: Pozuelo de Alarcón, situado en el oeste pero colindante con el norte de la capital, mantiene el liderazgo en renta per cápita a nivel nacional. La brecha de ingresos entre los municipios del norte/oeste y los del sur es un factor determinante en la capacidad de pago y, por consiguiente, en los precios. La oferta de servicios y empleo : zonas como el sur de Madrid, incluyendo barrios como Usera, Villaverde y Carabanchel, ofrecen opciones de vivienda más asequibles, pero los desequilibrios históricos persisten. El norte y el centro de la región han atraído a grandes empresas y un talento altamente cualificado, generando un ciclo de crecimiento económico y desarrollo que impulsa los precios al alza.

: zonas como el sur de Madrid, incluyendo barrios como Usera, Villaverde y Carabanchel, ofrecen opciones de vivienda más asequibles, pero los desequilibrios históricos persisten. El norte y el centro de la región han atraído a grandes empresas y un talento altamente cualificado, generando un ciclo de crecimiento económico y desarrollo que impulsa los precios al alza. Los perfiles de compradores: los precios más asequibles en el sur han atraído a jóvenes profesionales y familias que buscan aprovechar los beneficios económicos sin sacrificar la conectividad, lo que mantiene la demanda activa incluso con rentas más ajustadas.

En conclusión, el mercado inmobiliario madrileño refleja una segregación espacial donde las rentas más altas se concentran en el norte y oeste, generando precios y esfuerzos de compra más elevados pero sostenibles con sus ingresos, mientras que en el sur y este, a pesar de precios más bajos, el esfuerzo es prácticamente inasumible debido a rentas medias más reducidas.