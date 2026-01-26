Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE PÚBLICO

El PP alerta del "estado lamentable" de los muros junto a la C5 de Cercanías en Alcorcón

Piden a la alcaldesa que traslade de forma "urgente y firme" esta situación a Adif, a Renfe o incluso al ministro de Transportes

Muros junto a la C5 de Cercanías en Alcorcón

Muros junto a la C5 de Cercanías en Alcorcón / PP ALCORCÓN

Europa Press

Alcorcón

El Partido Popular de Alcorcón ha expresado su preocupación por el estado "lamentable" de los muros de contención situados junto a la línea C5 de Cercanías, la que atraviesa el municipio, y ha reclamado que se actúe para evitar posibles riesgos.

"Hemos visto cómo están los muros de Alcorcón Central, que están en un estado lamentable. Creemos que urge ponerse en contacto con las distintas administraciones que pudieran ser responsables", ha señalado el portavoz del PP, Roberto Marín.

Los 'populares' piden a la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), que traslade de forma "urgente y firme" esta situación a Adif, a Renfe o incluso al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que se intervenga "de manera inmediata".

"Ya que esto podría generar algún tipo de problema para los vecinos y ponerlos, incluso, en peligro", ha advertido Marín, quien ha añadido que desde su grupo apuestan por la prevención y que, por ello, reclaman actuar antes de que "pueda ocurrir algo".

Alcorcón apela a la "responsabilidad"

Desde el Ayuntamiento, por su parte, han apelado a la "responsabilidad y al rigor" del PP, al que acusan de utilizar hechos recientes para generar alarma. Fuentes municipales han asegurado a Europa Press que el Gobierno local trabaja, "evidentemente, día tras día" por la seguridad de los vecinos, "la cual está garantizada".

"No obstante, si detectáramos alguna incidencia, por supuesto, nos pondremos en contacto con los organismos oportunos ya sea Renfe, Ministerio, Adif o cualquier institución o Administración, como no puede ser de otra manera", han precisado.

Asimismo, han calificado de "indignante" que el PP utilice este asunto "para fomentar el miedo", más aún teniendo en cuenta cuestiones como que el PP de la Comunidad de Madrid "se ha visto obligado a derribar edificios y casas de vecinos y vecinas debido a la mala gestión y a las prisas electorales en San Fernando de Henares con la Línea 7".

TEMAS

