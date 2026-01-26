Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad ascienden un 5,8% en diciembre

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 140,91 euros

Varios turistas en el centro de la ciudad, en Madrid.

Varios turistas en el centro de la ciudad, en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid aumentaron un 5,8% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.290.709 pernoctaciones y encadena 9 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,65% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.129.066 viajeros.

Por nacionalidad, 633.169 eran residentes en España, el 56,08%, mientras que 495.898 (43,92%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,3% y los extranjeros aumentaron un 9,8%. Del total de pernoctaciones en Madrid, 1.140.478 las realizaron residentes en España (un 49,79%), mientras que 1.150.231 (50,21%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 140,91 euros, lo que representa una subida del 6,4% interanual. En general, los precios subieron un 5,13% respecto al año anterior en Madrid.

En total, en Madrid se alcanzó en diciembre una ocupación del 58,34% y el sector hotelero empleó a 16.870 personas (un incremento del 7,8% interanual).

Por comunidades autónomas

Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).

