ELECCIONES EN 2027

Ortega Smith se abre a repetir como candidato de Vox en Madrid si le dejan: "Tendrán que responder otros"

Pese a su "disposición" ha indicado que la política "depende de dos cosas", que uno quiera y también que le dejen

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. / Carlos Luján / Europa Press

Europa Press

Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, está dispuesto a repetir como candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid en los próximos comicios, que se celebrarán previsiblemente en el año 2027, tras dar "muchas batallas" en la política municipal "siempre desde la responsabilidad institucional".

"Estoy en plena disposición, estoy encantado de asumir esa responsabilidad, lo hago con la satisfacción de haber cumplido", ha expuesto Smith en rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles.

En este sentido, ha destacado que cuenta con "un magnífico equipo" con el que ha demostrado "haber trabajado mucho y bien". "Nos hemos ganado el derecho a seguir peleando. "Hemos levantado banderas que otros no habían hecho y las hemos conseguido mantener con éxito, marcando la agenda política. Luchamos por defender Madrid y los intereses de los madrileños", ha insistido.

Finalmente, pese a su "disposición" ha indicado que la política "depende de dos cosas", que uno quiera y también que le dejen. "A la segunda tendrán que responder otros", ha concluido.

