ELECCIONES EN 2027
Ortega Smith se abre a repetir como candidato de Vox en Madrid si le dejan: "Tendrán que responder otros"
Pese a su "disposición" ha indicado que la política "depende de dos cosas", que uno quiera y también que le dejen
Europa Press
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, está dispuesto a repetir como candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid en los próximos comicios, que se celebrarán previsiblemente en el año 2027, tras dar "muchas batallas" en la política municipal "siempre desde la responsabilidad institucional".
"Estoy en plena disposición, estoy encantado de asumir esa responsabilidad, lo hago con la satisfacción de haber cumplido", ha expuesto Smith en rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles.
En este sentido, ha destacado que cuenta con "un magnífico equipo" con el que ha demostrado "haber trabajado mucho y bien". "Nos hemos ganado el derecho a seguir peleando. "Hemos levantado banderas que otros no habían hecho y las hemos conseguido mantener con éxito, marcando la agenda política. Luchamos por defender Madrid y los intereses de los madrileños", ha insistido.
Finalmente, pese a su "disposición" ha indicado que la política "depende de dos cosas", que uno quiera y también que le dejen. "A la segunda tendrán que responder otros", ha concluido.
- Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- La profesora de Leganés que opta a convertirse en la mejor del mundo y ganar un millón de dólares: 'Nunca quise dedicarme a esto
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid