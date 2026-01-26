Camino al nuevo eje comercial de Valdecarros: se licitará en cinco meses

Valdecarros da un paso clave en su transformación urbana para definir el eje económico del nuevo barrio. En un plazo aproximado de entre cuatro y cinco meses, la Junta de Compensación tiene previsto licitar las obras de su gran zona comercial que será paralela a la futura infraestructura municipal principal.

Esta gran arteria comercial dará estructura al entorno económico de Valdecarros desde sus primeras fases. Acogerá espacios para el comercio de barrio, las medianas superficies, espacios de gastronomía y servicios. El propósito es consolidar un centro dinámico y bien conectado que active la vida urbana y económica de uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.

Etapa 3 de Valdecarros / Junta de Compensación de Valdecarros

El proceso de desarrollo avanza en más frentes: la urbanización de las etapas 1, 2 y 3 que suman más de 13.000 viviendas. Esta prevista con el objetivo de iniciar las obras de edificación este año 2026, cuando se apruebe el proyecto de reparcelación, según el calendario previsto.

Valdecarros: un nuevo barrio de Madrid

El ambicioso proyecto de Valdecarros busca ir más allá de un nuevo barrio para la capital. Contará con todos los servicios necesarios para los ciudadanos como centros de salud, viviendas, oficinas, centros comerciales y deportivos, hospitales y parques. Además, incluirá zonas para la implantación de actividades industriales y amplias zonas verdes para motivar a la movilidad peatonal, ciclista y transporte colectivo.

Plano del proyecto de Valdecarros. / Valdecarros. Madrid

Más del 25% del suelo de Valdecarros es público, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid y Patrimonio del Estado. Esto comprende más de 5 millones de metros cuadrados. Las administraciones públicas podrán promover un proyecto de construcción de más de 18.000 viviendas en Madrid.

Se espera que Valdecarros cuente con más de 51.000 viviendas y siete millones de metros cuadrados de zonas verdes con conexión directa con el futuro Bosque Metropolitano. Dentro de su plan guiado en establecer un modelo de urbe estable, en compromiso con el medio ambiente y activo