El nuevo 12 de Octubre sopla las velas: 500 trasplantes y casi 5.000 partos en el primer año de actividad del hospital

El nuevo edificio de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre cumple este lunes un año de actividad a pleno rendimiento. En este periodo, el centro ha superado los 500 trasplantes —más de 300 de órganos sólidos— y ha atendido cerca de 5.000 partos, según datos facilitados por el propio hospital.

El balance de estos doce meses incluye además más de 100.000 pruebas radiológicas de alta precisión, casi 15.000 estudios de Medicina Nuclear y más de 80.000 dispensaciones en el área de Farmacia Externa. A ello se suman 5.000 procedimientos de intervencionismo cardiaco y 7.000 de radiología intervencionista.

En cuanto a la actividad asistencial, el hospital contabiliza 37.000 ingresos en plantas de hospitalización convencional, 900 en Neonatología y 6.200 en unidades de cuidados críticos. También se han realizado 21.000 intervenciones quirúrgicas, 25.000 atenciones en hospitales de día y casi 80.000 asistencias en urgencias de Pediatría y de Obstetricia y Ginecología.

"Gran Proyecto Europeo"

El traslado desde la antigua Residencia General a las nuevas instalaciones culminó el 20 de diciembre de 2024, tras un proceso de mudanza que se completó en tres meses. La operación ha permitido iniciar la demolición del edificio anterior para dar paso a un entorno arquitectónico “más eficiente, sostenible y luminoso”, señala el centro.

La Unión Europea ha reconocido el proyecto con la denominación de “Gran Proyecto Europeo”. El nuevo 12 de Octubre dispone de diez plantas y más de 133.000 metros cuadrados dedicados a la atención de pacientes, además de patios interiores y jardines terapéuticos.

El edificio está conectado con el Centro de Actividades Ambulatorias mediante quince pasarelas acristaladas que facilitan el tránsito entre ambos inmuebles. La construcción se completó en 26 meses y el traslado de la actividad desde la antigua Residencia General y el Materno-Infantil se llevó a cabo en el mismo plazo de tres meses, un “éxito sin precedentes” en comparación con procesos similares, según el hospital.

El 12 de Octubre, centro público de la Comunidad de Madrid, destaca también su presencia en clasificaciones internacionales de reputación sanitaria.