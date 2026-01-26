Los médicos madrileños mantienen la huelga tras el acuerdo de Sanidad sobre el Estatuto Marco que "nace sin contar con ellos"

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han censurado este lunes el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) para aprobar un nuevo Estatuto Marco al no haber contado con estos profesionales y, en este sentido, han recordado que se mantiene la huelga convocada para los próximos días.

"Es un acuerdo que nace sin el acuerdo y sin contar con médicos y facultativos. Y un acuerdo que perpetúa las condiciones desde nuestro punto de vista peores que las de las demás categorías y exclusivamente para médicos y facultativos", ha subrayado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Tras recalcar que no están en contra de mejoras para otras categorías, la líder del sindicato médico madrileño ha subrayado que es "completamente insuficiente para médicos y facultativos". En este sentido, ha censurado que este acuerdo mantiene la jornada complementaria, que pasan a llamar ahora la jornada de guardias, "peor pagada que la hora ordinaria y de carácter obligatorio -hasta los 55 años, 50 años en Cataluña- y que son 17 horas continuadas".

En cualquier caso, se ha mostrado escéptica ante la implantación del nuevo acuerdo. "Esto creemos que no va a tener ningún tipo de recorrido parlamentario, una clasificación que lleva a desdibujar competencias profesionales y que va a llevar a un empeoramiento de la calidad del sistema, creemos que todo esto nace sin posibilidades de recorrido parlamentario", ha apostillado. También ha apuntado que Amyts sigue "abierto" a establecer "un auténtico diálogo y a hablar realmente de cómo se pueden mejorar las cosas en sanidad". Para ello, ha insistido, es necesario un Estatuto Marco médico y facultativo propio. En este sentido, mantienen la huelga convocada para los próximos días.

En concreto, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han anunciado la convocatoria de una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una "primera etapa" de movilizaciones conjuntas que buscan lograr un Estatuto que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo. Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid.