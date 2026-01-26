Más atención desde el centro de salud: Madrid refuerza la Primaria con nuevos servicios para el riñón y el dolor crónico

“Un 13% de la población sufre molestias o dolores recurrentes y más de un 9% padece enfermedad renal o nefropatía crónica”, explica la directora general asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia. Consciente de esta realidad, la Comunidad de Madrid ha decidido sumar dos nuevos servicios específicos dirigidos a estos pacientes en la sanidad pública madrileña.

Una ampliación que eleva a 41 las prestaciones prioritarias incluidas en la Cartera de Servicios Estandarizados de la Atención Primaria regional. El objetivo, según la Consejería de Sanidad, es reforzar la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento continuado de patologías muy prevalentes y con un alto impacto en la calidad de vida.

En el caso de la enfermedad renal crónica, la atención se dirige a personas mayores de 18 años con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o edad avanzada. Los equipos de los centros de salud, liderados por médicos de Familia y profesionales de Enfermería, realizarán pruebas de cribado para evaluar la función renal y detectar la presencia de proteínas en la orina. A partir de ahí, se establecerán planes de seguimiento, cuidados y educación sanitaria para frenar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones.

El segundo servicio está orientado a pacientes con dolor crónico no oncológico - como artrosis, fibromialgia, lumbalgias, neuropatías o cefaleas persistentes- con un enfoque integral que busca evitar la cronificación y mejorar la funcionalidad y el bienestar. Además de médicos y personal de Enfermería, participan fisioterapeutas y trabajadores sociales, combinando tratamiento farmacológico, técnicas físicas, apoyo emocional y orientación social, en línea con la Estrategia de Atención al Dolor de la sanidad madrileña.

La cartera que dirige Fátima Matute subraya que ambos servicios "se sustentan en protocolos actualizados, herramientas digitales para el seguimiento y formación continua de los profesionales". Asimismo, indica la Consejería en una nota, trata de fomentar también "la implicación activa del paciente y su familia, así como la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar una atención segura, eficaz y centrada en la persona".