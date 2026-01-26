Madrid recupera 200 viviendas vacías para alquiler asequible con el programa ReViVa

El programa ReViVa del Ayuntamiento de Madrid ha alcanzado las 200 viviendas vacías incorporadas al mercado del alquiler asequible, una iniciativa gestionada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) que permite movilizar inmuebles desocupados con garantías tanto para propietarios como para inquilinos. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha destacado este lunes este hito durante una visita a la última vivienda incorporada al programa, situada en el distrito de Arganzuela, en un acto en el que ha estado acompañado por la concejala del distrito, Lola Navarro.

ReViVa permite a los propietarios ceder sus viviendas en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de entre cinco y diez años, asegurando el cobro de la renta con independencia de que el inmueble esté alquilado o no. A cambio, EMVS Madrid asume la gestión integral del alquiler, incluidos los trámites administrativos y jurídicos, así como el pago de impuestos, gastos de comunidad, seguro del hogar y reparaciones ordinarias.

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de reformar la vivienda sin coste inicial para la propiedad. La empresa municipal adelanta hasta 45.000 euros para las obras necesarias, sin intereses y con el IVA incluido, una cantidad que se va descontando de forma progresiva de la renta mensual percibida por el propietario. Según los datos facilitados, todas las viviendas incorporadas al programa han sido rehabilitadas, con reformas integrales en el 65% de los casos.

Las viviendas recuperadas se destinan al alquiler asequible, con precios entre un 15% y un 20% inferiores a los del mercado. Para acceder a ellas, los inquilinos no pueden superar unos ingresos ponderados de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a un máximo de 63.800 euros brutos anuales, y el alquiler nunca puede exceder el 30% de sus ingresos.

El perfil mayoritario de los adjudicatarios es el de parejas sin hijos, de entre 35 y 40 años, con ingresos en torno a 2,5 veces el IPREM y una renta media mensual inferior a los 800 euros.

La vivienda visitada en Arganzuela, construida en 1961 y con tres dormitorios, ha sido objeto de una rehabilitación integral que ha permitido modernizarla y mejorar su eficiencia energética mediante la renovación de la carpintería exterior y de las instalaciones básicas, además de la dotación de electrodomésticos a cargo de la empresa municipal.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento subrayan que el programa ReViVa busca dar salida a viviendas vacías, incrementar la oferta de alquiler asequible en la ciudad y ofrecer seguridad a los propietarios que desean alquilar sin asumir riesgos.