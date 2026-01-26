El Gobierno creará este año 69 plazas de jueces en la Comunidad de Madrid

El Gobierno creará 69 plazas judiciales en la Comunidad de Madrid en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado, "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de su historia". "Con este incremento se crearán, en un solo año, más plazas judiciales que en la última década", han destacado, apuntando a continuación a que esto es "un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país, "una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, un récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia".

Inciden en que esta norma introduce un nuevo modelo organizativo "más moderno y eficiente", ya que "elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico".

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euro. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros, han sostenido, para a continuación poner en valor que "la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones" mientras que "con el modelo anterior sería de 260 millones de euros".

La planta judicial de Madrid se amplía un 8,8%

De las 69 nuevas plazas, 64 serán para tribunales de instancia (TI), 1 para la Audiencia Provincial y 4 para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las plazas de los tribunales de instancia se amplían en lugares como Madrid, Alcobendas, Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Majadahonda, Fuenlabrada o Parla.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en en sus tribunales.

En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año en el Estado y un 8,8% en la Comunidad de Madrid.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.

Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.