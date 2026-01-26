Madrid celebra su gastronomía: Fernando del Cerro y M Producto Certificado, claves de Madrid Fusión

Madrid vive un momento dulce. Tras el escaparate global que ha supuesto Fitur, donde la región ha reafirmado su potencia turística, llega ahora Madrid Fusión para consolidar ese auge desde otro de sus grandes pilares: la gastronomía. Si el turismo marca el pulso, la cocina pone el alma. Y en ese cruce de caminos entre destino y territorio, el producto madrileño se convierte en el gran denominador común de una ciudad que no deja de crecer, de mirarse hacia dentro y de contarse al mundo desde la mesa, así lo ha destacado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante esta primera jornada que arranca este lunes en Ifema.

Fernando del Cerro, chef de Casa José (Aranjuez) y Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. / Cedida

Esta cumbre gastronómica arranca con una declaración de intenciones clara y poderosa: el producto madrileño quiere y sabe hablar en primera persona. Y lo hace de la mano de Fernando del Cerro, chef de Casa José (Aranjuez), galardonado con una estrella Michelin, que acaba de ser nombrado nuevo embajador de los Alimentos de Madrid M Producto Certificado. Un comienzo explosivo y profundamente simbólico para una edición que mira al origen con más fuerza que nunca. Del Cerro recibió la chaquetilla que le acredita como embajador de este sello de manos de Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, en el marco de esta feria gastronómica que cuenta con más de 300 ponentes y 250 expositores y que aspira a superar los 26.000 profesionales. Un gesto que reconoce no solo una trayectoria culinaria, sino una forma de entender la cocina desde la tierra, la temporada y el respeto absoluto al productor.

Un chef que cocina el territorio

Formador en Dietética y Nutrición y referente absoluto en el trabajo con verduras y productos de la huerta, Fernando del Cerro representa como pocos la esencia del campo madrileño. Su cocina, íntimamente ligada a las huertas de la vega de Aranjuez, cambia con las estaciones y se construye desde la escucha: al producto, al agricultor y al momento. En Casa José, el menú muta hasta siete u ocho veces al año, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. No por tendencia, sino por coherencia. La estacionalidad no es un discurso, es una práctica diaria. Verduras de invierno, productos efímeros, sabores que duran lo que tienen que durar. "Madrid tiene una de las despensas más variadas durante todo el año y eso es una gran ventaja", sostiene el chef tras recibir el reconocimiento que anteriormente sostuvo la cocinera Xandra Luque.

M Producto Certificado: cuando la calidad se da por sentada

El nombramiento se enmarca en el impulso de M Producto Certificado, la nueva marca de garantía de los Alimentos de Madrid. Un sello que identifica productos de cercanía, origen certificado y calidad diferenciada, y que pone en valor la profesionalidad y el saber hacer del sector agroalimentario madrileño.

Durante la presentación, Novillo fue claro: "Queremos dar el salto y dar por sentada la calidad de nuestro producto". Detrás de cada alimento: vino, aceite, verduras, frutas, "hay cultura, esfuerzo y territorio", sostiene. Y es fundamental que los madrileños conozcan ese camino que va del campo a la cocina.

Este arranque de Madrid Fusión conecta de lleno con el lema de la 24ª edición de Madrid Fusión: "El cliente toma el mando". Un cliente más informado, más curioso y más abierto a probar. Un comensal que ya no busca solo técnica, sino identidad, autenticidad y relato.

Para Fernando del Cerro, el momento es idóneo: "La gente tiene menos miedo, más ganas de probar y de conocer lo que tenemos dentro". Y ese "dentro" es Madrid: urbana y rural, sofisticada y agrícola, diversa y profundamente estacional.

El año gastronómico arranca así con buen pie: un embajador que cree en el producto, una marca que garantiza origen y una región que reivindica su despensa como parte esencial de su identidad. Fernando del Cerro no solo representa a los Alimentos de Madrid; los cocina, los defiende y los cuenta.