MADRID FUSIÓN
'DeLiMadrid', al detalle: así es el hermanamiento gastronómico entre Madrid y Lima
Las dos capitales presentan en Madrid Fusión una alianza para impulsar intercambios culturales y promoción internacional; Almeida reivindica a Madrid como "capital iberoamericana en Europa" y viajará a Lima en abril para activar el proyecto
Madrid y Lima refuerzan su histórica relación a través de la gastronomía. La capital española y la peruana han presentado este lunes en el marco de Madrid Fusión el proyecto DeLiMadrid, un mundo de sabores, una alianza que nace con vocación cultural, turística y económica y que aspira a consolidar a ambas ciudades como referentes globales de la cocina contemporánea. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, además de representantes institucionales y del sector gastronómico.
La iniciativa se plantea como una plataforma de intercambio entre dos ciudades "hermanas" que, pese a estar separadas por un océano, mantienen vínculos históricos, culturales y humanos profundos. A partir de ahora, Madrid y Lima impulsarán acciones conjuntas, experiencias gastronómicas y programas de promoción internacional que tendrán su primer gran escaparate en abril, en Lima, donde se presentará oficialmente el proyecto en Perú y al que el alcalde madrileño ya ha confirmado su intención de asistir. Un viaje al que también está invitada por el edil peruano, Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y una de las principales impulsoras de la iniciativa.
Durante su intervención, Martínez-Almeida subrayó el valor de la gastronomía como lenguaje común entre ambas capitales. "Estamos ante un intercambio cultural entre dos ciudades que son hermanas y que, a pesar de estar separadas por un océano, nos consideramos cada vez más cercana", afirmó. El alcalde defendió el papel de Madrid como gran escaparate gastronómico internacional: "Madrid es hoy uno de los grandes epicentros gastronómicos del mundo. En esta ciudad se puede comer como en cualquier lugar del planeta sin salir de ella".
La influencia decisiva de la cocina limeña en Madrid
El regidor madrileño destacó además la influencia decisiva de la cocina limeña en las tendencias culinarias de las últimas décadas. "Prácticamente cualquier novedad gastronómica que hemos visto en los últimos años ha venido precedida por la comida limeña, que ha alcanzado una fama mundial tan merecida", señaló, reivindicando a Madrid como “capital iberoamericana en Europa” y como un punto natural de encuentro entre culturas gastronómicas.
Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, celebró el acuerdo como una oportunidad para seguir estrechando lazos entre ambas ciudades a través de un patrimonio compartido. La gastronomía, coincidieron ambos mandatarios, no solo es identidad y cultura, sino también un motor de desarrollo, turismo y proyección internacional.
El proyecto DeLiMadrid se presentó en una jornada intensa organizada por la Academia Madrileña de Gastronomía, que convirtió el stand del Ayuntamiento de Madrid en Madrid Fusión en un espacio de diálogo entre tradición e innovación. Tras el acto institucional, el público pudo asistir a un taller de cocina peruana y chifa a cargo del chef Miguel Chong, del restaurante Ají y Sillao, y a una sesión dedicada al pisco y su coctelería, que puso el broche final a una jornada marcada por el mestizaje culinario.
DeLiMadrid nace, además, en un momento especialmente significativo para la gastronomía madrileña, con restaurantes recientemente premiados, como Maido, el restaurante peruano elegido el mejor del mundo, y una estrategia clara de posicionamiento internacional. "Esta plataforma va a permitir que los profesionales de Lima y Madrid intercambien conocimientos, generen nuevas experiencias y sigan afianzando unas relaciones que ya son privilegiadas", resumió Martínez-Almeida, convencido de que "pocos espacios comunes existen tan potentes como la gastronomía para unir ciudades".
Con esta alianza, Madrid y Lima no solo celebran lo que las une, sino que apuestan por un futuro compartido en el que la cocina se convierte en puente, relato y carta de presentación al mundo.
