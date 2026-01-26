La Línea 6 de Metro de Madrid empezará este martes a instalar más de 4.000 puertas de andén en sus 28 estaciones

La instalación de las puertas de andén en la Línea 6 de Metro de Madrid comenzará este próximo martes, día 27, en la estación de Legazpi, dentro del proceso de automatización de la conocida como Circular. El proyecto se prolongará hasta 2027, coincidiendo con la llegada de los nuevos trenes sin cabina de conductor, y se ejecutará de forma progresiva en las 28 estaciones de la línea.

Así lo ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante su visita a la estación de Arganzuela-Planetario, que volverá a actuar como centro de coordinación en esta segunda fase de las obras. Según ha detallado, los trabajos se llevarán a cabo "de forma simultánea" en distintas estaciones y "todos los días" en horario nocturno, desde las 23.00 horas -momento del cierre adelantado de la Línea 6 de domingo a jueves- hasta las 5.00 horas. El tiempo estimado de ejecución será de "tres o cuatro semanas por estación".

La Línea 6 presta servicio completo desde el pasado 20 de diciembre, tras finalizar las obras de renovación en el arco este. Por ello, esta nueva fase se realizará de noche para “no interferir en el normal funcionamiento de la línea durante el grueso de la jornada”, ha subrayado Rodrigo.

Más de 4.000 puertas en 70 andenes

La primera instalación se realizará en el andén 1 de la estación de Legazpi, una vez concluida la primera fase de la reforma integral de la línea, que supuso más de 200 días de interrupción del servicio. Aproximadamente mes y medio después se abordará el montaje en el andén 2, tras un periodo de ajustes y pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

En total, los 70 andenes -cerca de ocho kilómetros- contarán con más de 4.000 puertas automáticas, organizadas en unos 58 módulos por andén. Se trata de elementos transparentes, antivandálicos y diseñados para mejorar la seguridad y la percepción de amplitud en las estaciones.

Las puertas incorporarán señales de color para identificar el estado de cada acceso y pantallas integradas con información útil, como avisos de incidencias o tiempos de espera, que Metro prevé que no superen los dos minutos.

Contrato, fabricación y nuevos trenes para la automatización

El suministro e instalación de las puertas de andén ha sido adjudicado a la UTE formada por Faiveley Transport Iberica, Comsa y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales por 104,12 millones de euros, cifra que se eleva a 187 millones si se incluyen los trabajos de señalización. El contrato se extenderá durante cinco años e incorpora dos años de mantenimiento tras la finalización del montaje.

Las puertas, fabricadas por Faiveley, llegarán desde China a la estación de Arganzuela-Planetario y se distribuirán al resto de la Línea 6 a través de las vías durante el horario nocturno. Esta actuación se coordina con la fase final de automatización de la línea, ligada a la incorporación de 40 nuevos trenes de CAF, previstos para iniciar pruebas en julio del próximo año y entrar en servicio con viajeros en 2027. Estas unidades, sin cabina de conductor, permitirán aumentar la capacidad y reducir los tiempos de espera, con frecuencias de hasta dos minutos.

Servicio especial de autobuses

Con el cierre anticipado de la Circular de domingo a jueves, Metro habilitará dos autobuses sustitutivos gratuitos, SC1 y SC2, que realizarán el recorrido en superficie hasta la 1.30 horas. Los viernes y sábados se mantendrá el horario habitual de la línea, coincidiendo con los periodos de mayor demanda.