Leganés recupera el reloj de autómatas más grande de España tras una década parado

Durante más de diez años, el reloj de autómatas de la Plaza Mayor de Leganés permaneció detenido, convertido en un monumento silencioso que observaba la vida cotidiana de la ciudad desde la fachada trasera del Ayuntamiento. El carrillón del reloj de autómatas más grande de España ha vuelto a funcionar este pasado viernes a pleno rendimiento, con el desfile completo de sus autómatas y el sonido integral de sus campanas, devolviendo a Leganés uno de sus símbolos urbanos más reconocibles.

Las grandes figuras (de dos metros de altura) del heraldo del reino de Castilla y León, de una mujer goyesca, de dos niños (uno con la camiseta del C.D. Leganés), un gran caballo y una anciana han salido a las 12:00 horas del mediodía en un recorrido de unos cinco minutos por los quicne metros de fachada, amenizado por una música que puede ir cambiando en cada sesión.

Un reloj mecánico de origen francés del siglo XIX

El reloj de autómatas, inaugurado en mayo de 2003 y diseñado por el prestigioso maestro relojero suizo Francois Junod, cuenta con seis figuras de más de dos metros de altura que recorren cerca de quince metros de fachada, acompañadas por un carillón de más de 20 campanas capaz de interpretar cerca de un centenar de melodías.

El conjunto monumental, que ya forma parte del patrimonio cultural y artístico de Leganés, consta de un reloj mecánico de origen francés del siglo XIX, un carillón compuesto por 28 campanas con el año de su fundición grabado en las de mayor tamaño (2006 en Holanda) y los citados autómatas de casi dos metros de altura.

Los seis autómatas de gran tamaño simbolizan características del pueblo de Leganés: el macero o pregonero da el inicio al desfile y anuncia días mejores, la mujer goyesca representa la tradición y el caballo, la figura más grande con 2,25 metros de altura, representa la lealtad y la elegancia.

Por otro lado, la pareja de jóvenes jugando al fútbol, uno con los colores de la camiseta del CD Leganés, representan la juventud y "la apuesta por el deporte base", y la mujer mayor "es un claro homenaje a las madres y a la longevidad de los vecinos del municipio, siendo Leganés una de las ciudades con mayor longevidad de Europa".

El sistema llevaba más de una década sin funcionar, acumulando averías y periodos de inactividad que habían dejado inoperativo tanto el carillón como el desfile de los autómatas, por lo que el Consistorio decidió hace un par de años encargar su completa reparación.

La reparación y recuperación integral del reloj de autómatas ha sido realizada por la empresa de mantenimiento de los edificios municipales del Ayuntamiento de Leganés, bajo la dirección técnica de los ingenieros Juan Carlos García Sugar y Mario Sánchez, y coordinada por el teniente de alcalde, Carlos Delgado.