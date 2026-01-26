Alto nivel de estrés y largas jornadas: solo el 34% de los madrileños se declaran satisfechos con su trabajo

Según la encuesta de empleo Jobatus.es, apenas el 28,7% de los trabajadores españoles afirman estar satisfechos con su empleo actual. Este dato refleja la persistencia de la insatisfacción laboral como uno de los problemas más significativos en España. Aunque ligeramente por encima de la media, la capital, con un 34,5% tampoco alcanza el aprobado, denotando el nivel de estrés y las largas jornadas entre los principales factores de insatisfacción.

Insatisfacción laboral por comunidades autónomas

Factores como la calidad del empleo, el salario promedio y las oportunidades laborales varían notablemente entre regiones. Estas diferencias , que pueden verse reflejadas en los porcentajes obtenidos por Jobatus, sitúan a Navarra como la comunidad más satisfecha con un 42,3% de trabajadores que afirman sentirse satisfechos con su empleo actual.

Le siguen el País Vasco (39,8%) que destaca por su alto nivel de vida, conciliación y formación profesional; Castilla y León (36,7%), donde se destaca el equilibrio entre vida personal y laboral aunque se denota una falta de crecimiento profesional; y Madrid (34,5%) que a pesar de contar con mejores oportunidades laborales y salarios que otras regiones, disminuye su porcentaje por altos niveles de estrés y largas jornadas laborales.

Las comunidades con peores cifras son Murcia (25,8%), Extremadura (24,3%), Canarias (23,1%), y Andalucía (21,5%) que cierra el ranking debido a sus bajos salarios, alta temporalidad y limitadas oportunidades de desarrollo profesional.

Salarios insuficientes y viajes demasiado largos para llegar al trabajo

Los trabajadores encuestados situaron los salarios (53,5%) y el tiempo en llegar al trabajo (45,6%) como las principales causas de insatisfacción en el trabajo. En España, el tiempo medio para llegar al lugar de trabajo es de 36 minutos, situándose seis minutos por debajo de la media europea, sin embargo, en la capital, los madrileños dedican de media, 45 minutos en desplazarse a su lugar de trabajo.

En la Comunidad de Madrid, los trabajadores emplean cerca de 15 horas al mes en ir y volver del trabajo. / Marta Perez (Europa Press)

A estos factores se añaden la falta de reconocimiento (28,3%), el ambiente laboral tóxico (18,9%), las pocas oportunidades de crecimiento profesional (17,4%) y la falta de conciliación (14,7%).

Satisfacción por sectores

Con mejores condiciones laborales, flexibilidad y oportunidades de crecimiento, el sector tecnológico (40,2%) se sitúa en la cabeza del ranking como el sector más satisfecho. En segundo y tercer lugar podemos encontrar la energía y el medioambiente (38,9%) y la educación (34,5%). Entre los sectores más insatisfechos, se encuentran la construcción (23,1%), el comercio (22,4%) y la hostelería (19,7%), principalmente por sus bajos salarios y largas jornadas.