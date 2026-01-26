Los informáticos madrileños que predicen los ciberataques con inteligencia artificial: "Pronto no hará falta ni supervisarla"

“El centro estará operativo las 24 horas del día los 365 días del año y será el corazón digital de la región desde el que se reforzará la capacidad para que los madrileños puedan relacionarse con la Administración con plenas garantías”. Estas fueron las palabras del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante la inauguración del nuevo Centro de Control de Infraestructuras Críticas (CCIC) de la Comunidad de Madrid hace unos días. Se trata de un punto de mando que controlará de forma centralizada los sistemas tecnológicos regionales con el fin de minimizar el impacto de cualquier incidencia que pueda ocurrir. Desde aquí se monitorizarán en tiempo real todas las plataformas y aplicaciones esenciales para velar por su correcto rendimiento y proteger los datos que manejan. “Somos pioneros en España. No hay otro con un ámbito de actuación tan amplio. Controlamos los sistemas de información del resto de consejerías. Son nueve en total, diversos entre sí. Nada tiene que ver Justicia con Familia o Medioambiente. Todos ellos gestionados desde un mismo punto”, explica Luis Gómez, subdirector general de operaciones de la Agencia Madrid Digital.

Gómez, además, sostiene que en el sector privado pocas empresas tienen una variedad “tan grande” de servicios. El CCIC cuenta con una inversión cercana al millón de euros y está integrado por un jefe de operaciones y más de una veintena de profesionales técnicos, entre ellos ingenieros de infraestructuras críticas, analistas, consultores, especialistas en gestión de incidentes, expertos en ciberseguridad y en inteligencia artificial. “El número irá variando con el tiempo, ya que es una combinación de personal interno y personal de empresas colaboradoras”, añade. La Consejería, encargada de proporcionar servicios digitales a todos los ciudadanos y empresas regionales, da soporte a cerca de 200.000 empleados públicos. Así mismo, Madrid Digital realiza anualmente hasta 22.000 actuaciones para mejorar aplicaciones y otras herramientas y más de 12.000 cambios técnicos. Todo ello, sustentado en más de 2.300 sistemas informáticos ubicados en infraestructuras tecnológicas: “Se ha creado un centro unificado con acceso a todas las fuentes de información, permitiendo una mejor coordinación, una reducción de riesgos operativos y una mejor respuesta ante incidentes. Es una mejora de lo que ya teníamos”.

El CCIC cuenta con una inversión cercana al millón de euros y está integrado por una veintena de profesionales técnicos. / CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

Tal y como él mismo asegura, las infraestructuras digitales con las que trabajan son elementos “con vida propia”. “Han de estar siempre al día en materia de cumplimiento normativo, actualización, parches de ciberseguridad y cambios funcionales. Hay que garantizar que el servicio al ciudadano se mantenga siempre en funcionamiento”, dice. Este nuevo recurso tiene la capacidad de analizar al instante el funcionamiento de los sistemas informáticos con el fin de predecir posibles ciberataques: “En caso de avería, este centro de control debe detectarlo lo antes posible para coordinar a las áreas operativas y resolverlo en la mayor brevedad posible. Incorporaremos herramientas de inteligencia artificial que parametrizan el comportamiento natural de los servicios y, cuando hay cualquier desviación, predicen si va a suponer una incidencia o no. Nos adelantamos a ella y, si finalmente ocurre, con la IA podremos detectar de forma automática el problema y remediarlo automáticamente. Idealmente sin intervención humana, pero todavía no hemos prescindido de ella”.

Renovación constante

La mayoría de incidencias que reciben en este centro son producto de cambios que no surten el efecto esperado. Por ejemplo, al aplicar una nueva versión de un sistema de información debido a una modificación de la normativa. “A veces no funcionan. En ese caso, lo revertimos para que no suponga un problema para el servicio al ciudadano. En lo relativo a las infraestructuras digitales, nos encargamos de la renovación tecnológica constante y de mantener al día las versiones de software por obsolescencia tecnológica y riesgos de ciberseguridad”, suma el subdirector. Además, dentro del CCIC estará ubicada una representación del Centro regional de Operaciones de Ciberseguridad, que permitirá reforzar la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica: “Tendrá que, con el escudo digital, gobernar el ciberespacio madrileño. Estamos en un momento apasionante, tecnológicamente hablando. Con la inteligencia artificial vamos a dar un salto cualitativo enorme. Ser capaces de predecir lo que pueda pasar y, si pasa, corregirlo en segundos, nos coloca en muy buen lugar en el plano de cara a la ciudadanía”.

Madrid Digital realiza anualmente hasta 22.000 actuaciones para mejorar aplicaciones y otras herramientas. / CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

Luis recuerda el apagón que paralizó a España el pasado 28 de abril. “Las infraestructuras no se vieron afectadas, ya que nuestras estructuras están respaldadas por grupos electrógenos y redes de operador alternativas. El servicio que ofrecía la Comunidad no sufrió. Sin embargo, el usuario no podía acceder por falta de conectividad. En ese momento, lo que tuvimos que hacer fue informar sobre el estado de los servicios en cada momento, asegurándonos de que edificios críticos como hospitales, mantenían el servicio en todo momento. Ellos tenían sus sistemas de backup de electricidad y nosotros garantizamos que sus sistemas informáticos funcionasen bien”, relata. El impacto de esta agencia en la sociedad es doble, según Gómez. “Por un lado, la propia percepción institucional y ciudadana, visibilizando la verdadera dimensión de los servicios digitales que gestiona la Consejería de Digitalización en la Comunidad. También la parte operativa, pues con este centro se mejorará aún más la respuesta frente a los incidentes que surjan y se reducirán los riesgos en cualquier actualización que hagamos”, zanja.