Guía definitiva para ponerte al día con las nominadas a 'Mejor película' en los Oscars 2026: dónde verlas en Madrid

Celebrados por primera vez el 16 de mayo de 1929 en Los Ángeles, los Premios Óscar o Premios de la Academia se han consolidado como el máximo reconocimiento cinematográfico, un reconocimiento a la experiencia y al activismo social de los profesionales que trabajan en la industria. Aunque recibir una nominación ya es motivo de orgullo, son aquellos largometrajes nominados bajo la categoría a 'Mejor Película' los que más despiertan la curiosidad de los espectadores. Así, tras anunciar las nominaciones el pasado jueves 22 de enero, para su edición en 2026, son muchos los que se preguntan... ¿Dónde puedo ver las películas que optan a los premios?

'Sinners' ("Pecadores"): 16 nominaciones

Este thriller de terror sobrenatural ambientado los años 30, sigue a los hermanos gemelos, Smoke y Stack Moore cuando regresan a su ciudad natal en el sur de Estados Unidos. Haciendo frente a una antigua maldad sedienta de sangre y vampiros, este musical (fuera de lo convencional) dirigido por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan ya ha recaudado 187 millones de dólares (165 millones de euros).

Muchos ya describen la película como "un terror musical donde los vampiros bailan al son del blues" / Filmaffinity

🏆Ganó el Globo de Oro a mejor logro cinematográfico y de taquilla junto con el de mejor banda sonora original. 🎬¿Dónde ver? En las plataformas de streaming HBO Max y Movistar +. También está disponible para compra o alquiler en plataformas como Amazon Prime Video, Filmin y Apple TV.

'One Battle After Another' ("Una batalla tras otra"): 13 nominaciones

Un ex revolucionario y su hija son arrastrados a un violento mundo de extremismo y fantasmas del pasado cuando un viejo enemigo reaparece... esta es la premisa del nuevo drama político y de acción dirigida por Paul Thomas Anderson. Basado en la novela Vineland de Thomas Pynchon, el filme es protagonizado por Leonardo DiCaprio, que aspira a conseguir su segundo Óscar.

La película ha otorgado a Leonardo DiCaprio su séptima nominación como actor / IMDb

🏆Ganó cuatro Globos de Oro, entre ellos mejor película (musical o comedia) y mejor dirección 🎬¿Dónde ver? Puede verse con suscripción en HBO Max, o con el pack de ficción de Movistar. Mientras que en Apple TV, Prime Video, Filmin o Rakuten TV está disponible para alquilar o comprar.

'Frankenstein': 9 nominaciones

Tras 15 años de espera, Guillermo del Toro lleva este clásico de la literatura a la pantalla. Protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, esta adaptación del mito creado por Mary Shelley, opta entre sus nominaciones a la categoría de 'Mejor Guion Adaptado'. Esta ficción que sigue a Víctor Frankestein y su obsesión por conocer los secretos de la vida, fue nominado a cinco Globos de Oro, aunque finalmente no se alzó con ninguno.

'Frankestein' explora temas como el abandono, el trauma generacional y la relación creador-criatura / IMDb

🎬¿Dónde ver? Se estrenó el pasado 17 de octubre en (muy pocas) salas de cine. Ahora puede verse exclusivamente en la plataforma de streaming Netflix.

'Marty Supreme' ("Marty Supremo"): 9 nominaciones

Timothée Chalamet protagoniza este drama deportivo con tintes de comedia y al estilo punk. Inspirada en la vida real de Marty Reisman, el director Joshua Safdie, narra la historia de este joven jugador de tenis de mesa con una gran ambición.

Este largometraje otorga a Timothée Chalamet su tercera nominación, siendo el intérprete más joven en lograrlo / Diamond Films

🏆Timothée Chalamet se alzó con el Globo de Oro a Mejor Actor de Película de Drama 🎬¿Dónde ver? El próximo 30 de enero se estrena solo en cines.

'Sentimental Value' ("Valor sentimental"): 9 nominaciones

Este drama noruego dirigido por Joachim Trier, narra la historia de dos hermanas que, tras la muerte de su madre, se reencuentran en la casa familiar. Cuando su padre, un cineasta distanciado, regresa para hacer una película sobre la familia, las hermanas se ven obligadas a recordar y enfrentar tramas del pasado.

'Valor Sentimental' es la gran favorita para ganar el Óscar a 'Mejor Película Extranjera' / IMDb

🏆El actor sueco Stellan Skarsgård ganó el premio a 'Mejor Actor de Reparto' en la 38ª edición de los Globos de Oro 🎬¿Dónde ver? La película se estrenó el pasado 5 de diciembre y aún puede verse en las salas.

Hamnet: 8 nominaciones)

Basada en la novela Hamnet de Maggie O'Farrell, este largometraje narra de forma ficcionada la desgarradora historia familiar de William Shakespeare y de su esposa Agnes en la campiña inglesa del siglo XVI. Este relato sobre maternidad, matrimonio y dolor profundo por la pérdida de un hijo ha sido dirigido por la cineasta Chloé Zhao.

'Hamnet' se centra en la muerte por peste del hijo de la pareja con tan solo 11 años / IMDb

🏆Se llevó dos Globos de Oro, por mejor película (drama) y mejor actriz protagonista. 🎬¿Dónde ver? Llegó a las salas de cine el pasado viernes 23 de enero.

O Agente Secreto ("El agente secreto"): 4 nominaciones

Este filme brasileño, dirigido por Kleber Mendoça Filho y protagonizado por Wagner Moura, sigue a Marcelo, un experto en tecnología que huye de un pasado violento y se refugia en Recife. Ambientado en el Brasil de 1977 durante la dictadura militar, este largometraje mezcla el thriller con elementos de suspense histórico.

'O Agente Secreto' explora la memoria, el trauma generalcional, el poder y las consecuencias de la represión política / Filmaffinity

🏆Ganó dos Globos de Oro: mejor actor principal (Wagner Moura) y mejor película de habla no inglesa. 🎬¿Dónde ver? Se estrenará el próximo 2 de febrero en las salas españolas.

Bugonia: 4 nominaciones

Explorando la paranoia, la pérdida y el sentido de la verdad en la sociedad actual, Bugonia, de Yorgos Lanthimos sigue a dos hombres obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a una poderosa CEO, creyendo firmemente que es una alienígena que busca destruir la Tierra. La película, que no tuvo suerte en los Globos de Oro, mezcla el estilo retorcido y satírico de Lanthimos con una narrativa de suspense.

'Bugonia' coloca a Emma Stone en la carrera por conseguir el premio a mejor actriz protagonista / IMDb

🎬En Apple Tv, en Rakuten TV y en Prime video (disponibles para comprar)

Train Dreams ("Sueños de trenes"): 4 nominaciones

Este drama contemplativo basado en la novela de Denis Johnson, narra la vida de Robert Grainer (Joel Edgerton), un trabajador ferroviario en el oeste de EE. UU. a principios del siglo XX. Clint Bailey, pretende con esta historia basada en el amor, el duelo, el paisaje natural y la memoria, presentar un western sin disparos, un filme militante del cine indie.

La trama sigue a un hombre que enfrenta la pérdida y el aislamiento, buscando propósito tras una tragedia familiar / IMDb

🏆¿Dónde ver? 'Sueño de trenes' es una producción original de Netflix y está disponible exclusivamente en la plataforma.

F1: 4 nominaciones

La película de Joseph Kosinski se posiciona como el filme perfecto para los amantes del motor. Con Brad Pitt como un piloto veterano de Fórmula 1, y Javier Bardem como dueño de la escudería que pilota, el filme cosechó un gran éxito en taquillas.

La película cuenta con la participación de Lewis Hamilton como productor y piloto, utilizando escenas reales de circuitos como Silverstone, Monza y Spa. / IMDb

Este drama de acción, se centra en Sonny Hayes (Pitt), un ex piloto de los años 90 que regresa a la Fórmula 1 para salvar al equipo de su amigo Rubén (Bardem), APXGP.