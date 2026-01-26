La Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid celebra cinco años: suma 114 festejos en 26 municipios

La Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid suma 114 festejos taurinos celebrados en 26 municipios distintos de la región desde que se puso en marcha el certamen, en 2021.

Así lo destaca el Gobierno autonómico en una nota donde apunta que en dichos festejos han participado un total de 165 toreros, entre matadores y novilleros, y se han lidiado 79 ganaderías diferentes, de las cuales 35 son madrileñas.

Subraya asimismo que, gracias a su participación en las últimas ediciones, se han recuperado los espectáculos taurinos en las localidades de Valdemoro, Algete y Móstoles.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha hecho hoy balance de este certamen en un acto organizado en la Real Casa de Postas y donde ha puesto en valor la "buena salud del mundo del toro en la región", asegurando que "las plazas de toros están llenas".

La Fiesta del Toro engloba tanto la Copa Chenel como el Circuito de Novilladas, citas que, según indica la Comunidad, "han servido para abrir las puertas profesionales a toreros como Fernando Adrián, Isaac Fonseca o Borja Jiménez".

Algunos de los participantes en estos festejos también han sido alumnos de la escuela regional José Cubero 'Yiyo', como Roberto Martín 'Jarocho' o Álvaro Burdiel.