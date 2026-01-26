Familiares de muertos en residencias esperan conocer quién ordenó elaborar los protocolos

Medio centenar de familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia se han concentrado este lunes, bajo la lluvia, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla por la citación como imputado del exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur. Los familiares mantienen la esperanza de que diga quién le ordenó la redacción de los protocolos que impidieron el traslado de residentes enfermos a los hospitales.

En la concentración convocada por las plataformas Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia los participantes han exhibido carteles con los rostros de los altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputados en las causas promovidas por las asociaciones de familiares de fallecidos en residencias y pancartas con lemas como "7.291 víctimas Verdad-Justicia-Reparación" y "7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria. ¡Marea de residencias exige justicia!".

Javier Cordón, de 7.291 Verdad y Justicia, ha expresado su deseo de que "por fin Carlos Mur declare y diga todo lo que sabe". "Es difícil que una decisión tan grave como firmar unos protocolos que dejaban a las personas de residencias sin asistencia sanitaria, o sea una discriminación tan grave, no esté avalada u ordenada por alguien superior", ha apuntado. "Cuando el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero conoció los protocolos, escribió al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Todo el Gobierno sabía lo que estaba pasando", ha apuntado Cordón, quien ha dicho que espera que Carlos Mur diga quién tomó esas decisiones "si de verdad quiere remediar el daño que hizo".

Ha pedido que Mur diga quiénes fueron los responsables de la elaboración de los protocolos porque "tiene pinta de que siguen gobernando en la Comunidad de Madrid. Siguen en sus manos muchos recursos de los que depende la vida y el bienestar de la gente". "Las personas que tomaron una decisión tan grave tienen que responder ante la sociedad por lo que hicieron", ha subrayado.

En la protesta, ha participado Ramona Carvajal, que está a la espera de la tramitación de su denuncia por denegación de asistencia sanitaria a su madre enferma quien falleció en la residencia Vitalia de Griñón el 9 de abril de 2020 sin ser trasladada a un hospital. "Movimos cielo y tierra para sacarla de allí porque veíamos que se asfixiaba. No podíamos. Desde el principio hablábamos con ella por teléfono. (...) Al final conseguimos sacarla, pero ya era tarde", ha recordado. También ha expresado su deseo de que Carlos Mur aclare quién le ordenó redactar los protocolos de no derivación de residencias a hospitales. "Después de seis años, nos merecemos saber la verdad", ha subrayado.

Concentración convocada por la Asociación 7.291 Verdad y Justicia frente a los juzgados de Plaza de Castilla. / EFE/ J.J. Guillén

El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos que impidieron el traslado de personas enfermas de residencias a hospitales, aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, está citado a declarar como imputado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Es la quinta vez que está citado a declarar como imputado, pero en todas las ocasiones anteriores esa declaración no se produjo por diferentes razones, por lo que si finalmente habla, será la primera vez que exponga su versión en una causa judicial donde aparece como uno de los investigados, según las asociaciones de familiares de fallecidos en residencias.

La declaración se producirá por videoconferencia desde el Principado de Andorra, después de que el Juzgado 23 de Madrid aceptase la petición en ese sentido de Mur, quien alegó que trabaja y reside allí.