ECONOMÍA

La empresa israelí de ciberseguridad Pentera instalará su sede europea en Madrid

El Gobierno regional lo califica de "una excelente noticia para el crecimiento económico de la región, así como para la seguridad de sus sistemas"

La empresa de ciberseguridad Pentera instalará una oficina en Madrid antes de verano

La empresa de ciberseguridad Pentera instalará una oficina en Madrid antes de verano / COMUNIDAD DE MADRID

Europa Press

Madrid

La empresa israelí de ciberseguridad Pentera instalará una oficina antes de verano en Madrid, que será la sede central para toda EMEA (Europa, Medio Oriente y África).

Así se lo ha comunicado el CEO de la compañía israelí, Amitai Ratzon, y otros directivos de la firma al consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, tras su visita a la sede principal de Pentera, ubicada en Tel Aviv (Israel).

En este sentido, López-Valverde ha valorado el suceso como "una excelente noticia para el crecimiento económico de la región, así como para la seguridad de sus sistemas tecnológicos".

Por otro lado, el consejero ha firmado este lunes una declaración de intenciones con Pentera, con el objetivo de colaborar en el intercambio de conocimientos en materia de ciberseguridad, especialmente en la simulación de ciberataques y en la capacidad de recuperación de la Administración autonómica ante estos, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

De este modo, el Gobierno regional busca conocer las experiencias más avanzadas en este campo para poder reforzar la protección de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. Asimismo, la cita ha servido para explorar la posibilidad de traer a la autonomía proyectos piloto e iniciativas para fortalecer la formación técnica y atraer talento e inversión.

