Así ha sido la intervención de Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en el Hotel Four Seasons de la capital, en el que ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y ha puesto fecha a la bajada de 0'5 puntos del IRPF autonómico.
