David Bustamante será 'El Zorro' en el próximo gran musical que llegará a Madrid: "Espero ser un buen espadachín"

David Bustamante regresa al teatro musical con un nuevo reto interpretativo. Tras su participación en Ghost, el artista cántabro se ha mostrado “exultante” ante su nueva incursión sobre los escenarios y ha asegurado que su vuelta solo podía producirse bajo una condición: que fuera un proyecto a la altura. “No sabía cuándo iba a volver, pero sabía que tenía que ser un proyecto muy especial”, ha afirmado este lunes durante la presentación de El Zorro, que llegará al Teatro La Latina de Madrid en diciembre.

Algo nervioso, aunque siempre sonriente, Bustamante ha descrito la propuesta como un montaje enérgico, con “una banda sonora espectacular”, y ha subrayado la exigencia del papel protagonista. Su objetivo, ha dicho, es que el público no vea al cantante, sino al personaje. “El reto es que no me vean a mí, vean al Zorro. Quiero dar lo mejor de mí mismo”, ha señalado. El intérprete encabezará la versión española del espectáculo inspirado en la novela de Isabel Allende, con música de John Cameron y Gipsy Kings. La producción, a cargo de Sunset Entertainment, replica la puesta en escena estrenada en el Garrick Theatre de Londres en 2008, con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson, y cuenta con dirección de Sara Pérez.

En esta nueva adaptación, el relato se centra en el origen del mito: el momento en que Diego de la Vega decide enmascararse y convertirse en El Zorro, el defensor de los oprimidos y símbolo de resistencia. Pérez ha explicado que el montaje rinde homenaje al cine de aventuras y a héroes populares como Robin Hood o Batman, y confía en sorprender al público con una historia de acción y emoción. El proyecto, además, exige una intensa preparación física. Bustamante ya entrena con clases de esgrima y se lo toma con humor: “Espero ser un buen espadachín”, ha comentado antes de bromear con los desplazamientos aéreos que realizará sobre el escenario. “Creo que me voy a sacar el título de piloto de vuelo”, ha dicho.

La directora ha defendido su elección para el papel protagonista más allá de la potencia vocal. “Pensé en David no solo por su voz, sino por su grandísima sensibilidad y lo divertido que es”, ha afirmado. Bustamante, por su parte, ha reconocido su conexión personal con el personaje y ha confesado, entre risas, que también estuvo “enamorado” de Antonio Banderas cuando lo interpretó en el cine. “Es un personaje con el que he crecido y estoy superemocionado”, ha asegurado, convencido de que comparte con el héroe enmascarado la determinación frente a la injusticia. “En la vida también me han venido cosas que no esperaba”, ha añadido, “y he tenido que enfrentarme a ellas”.

Por el momento, no se ha desvelado quién le dará la réplica en escena, aunque Pérez ha adelantado que los personajes femeninos estarán retratados como mujeres “poderosas y con carácter”. Con música en directo, el espectáculo incluirá temas como Bambolero y Djobi, djoba, integrados en una partitura que, según la directora, aporta “frescura” al conjunto.

El productor Daniele Luppino ha resumido la apuesta como un musical con todos los ingredientes del género: “Risas, alegría y momentos de gran emoción”. Bustamante lo ha enmarcado como un nuevo paso fuera de su zona de confort, tanto artística como personalmente, impulsado por la misma motivación de siempre. “Estoy aquí por amor al espectáculo”, ha afirmado. “Tengo ganas de sorprender, de que taconeéis, de que os riáis”.