Confirmado por la Comunidad de Madrid: las ayudas para contratar a personas empleadas del hogar alcanzarán los 4.000 euros

La Comunidad de Madrid prevé mantener en 2026 las ayudas para contratar a personas empleadas del hogar. Con un total de 2,3 millones de euros, estas subvenciones, que pretenden apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar de los madrileños, cubrirán parte de los costes derivados de la contratación para el cuidado de menores o personas dependientes.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sufragará el importe correspondiente a los costes de los trabajadores contratados en el año previo a la solicitud. La nueva convocatoria permanecerá abierta desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril y podría dotar a los hogares de hasta 4.000 euros por solicitud.

¿Quién puede solicitar estas ayudas?

Estas ayudas proporcionadas por el ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso están dirigidas a la persona titular del hogar familiar, siempre que contrate a una persona empleada del hogar para el cuidado de:

Hijos menores de 12 años , o menores de 18 años si presentan alguna discapacidad .

, o si presentan alguna . Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con una discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Entre los requisitos que se especifican en la convocatoria destacan:

El domicilio debe estar situado en alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid.

La relación laboral debe ser la especial del servicio del hogar familiar , formalizada por escrito.

, formalizada por escrito. La contratación debe haberse mantenido un mínimo de 58 días naturales , de forma continua o discontinua.

, de forma continua o discontinua. El trabajo debe realizarse en el domicilio habitual del empleador.

Multas de hasta 12.000 euros Es importante resaltar que cualquier persona que realice trabajos relacionados con el cuidado de menores, personas mayores o familiares dependientes, debe estar dada de alta por la Seguridad Social y tener un contrato reglado. En caso de no cumplir estas condiciones, el empleador podría enfrentarse a multas de hasta 12.000 €

Dotaciones de hasta 4.000 euros por hogar

La subvención podrá alcanzar hasta los 4.000 € por solicitud en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Destinada a cubrir los costes laborales de la persona empleada del hogar (las cuotas abonadas a la Seguridad Social en el periodo subvencionables) podrían alcanzar el 100% de las cuotas para hogares con las rentas más bajas.

Esta subvención supone un apoyo clave para aquellos que necesitan contratar ayuda en el domicilio, pero también una de las principales herramientas autonómicas para fomentar la contratación legal de personas empleadas del hogar y mejorar las condiciones laborales del sector.