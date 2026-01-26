Confirmado por la Aemet: fuertes vientos, lluvias y tormentas este martes en Madrid

La borrasca Ingrid se despide de la capital después de días de lluvia, frío y una estampa nevada en varias zonas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el temporal continúa. Llega la nueva borrasca de gran impacto: su nombre es Joseph y avanzará desde el oeste de la península. Este martes se prevé un día encapotado con lluvia desde la madrugada hasta mediodía. A las 12:00 horas se espera que disminuya la nubosidad, pero, ojo: momento en el que tendrán lugar las tormentas hasta las 18:00 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Sierra madrileña predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, aunque al final del día la nubosidad será algo menos compacta. Las precipitaciones débiles o moderadas, sin descartar que localmente puedan ser persistentes y en algún caso en forma de chubasco. La cota de nieve irá en acusado descenso, de 2200 a 700-800 metros.

¿Cuándo subirán las temperaturas en Madrid?

Este martes los termómetros en la capital se mantienen con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 4 grados. El viento soplará fuerte en dirección sudoeste que será característico durante toda la jornada.

Y cuidado con el viento en la Sierra madrileña: se esperan vientos del suroeste, muy fuerte al inicio, sobre todo en cotas altas, donde no se descartan rachas huracanadas, incluso a más de 120 km/h hasta disminuir a fuerte en el transcurso del día. Las temperaturas mínimas rozarán los 0 grados y las máximas, con pocos cambios, se mantendrán en torno a los 9 grados.

En la Sierra continuará el frío a lo largo de la semana, aunque para jueves se esperan máximas de 11 grados. En la capital, para ese mismo día se esperan máximas de 16 grados, de acuerdo con la Aemet. El frío y la lluvia seguirán siendo los protagonistas en la capital.