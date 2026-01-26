'Rhudo' echa el cierre dos años después: adiós a la novedosa propuesta gastronómica de Madrid

Madrid es el epicentro donde muchos famosos deciden emprender. Restaurantes como 'La Mordida', un restaurante mexicano impulsado por el reconocido Joaquín Sabina y Julio Sánchez, o La Martinuca, en manos de la influencer María Pombo, son algunos de los proyectos en los que participan algunas de las figuras más reconocidas.

Es también el caso de Rhudo. Bajo el sello del Grupo SLVJ, con Paco Roncero, uno de los cocineros más prestigiosos, y una inversión inicial de los futbolistas Antoine Griezmann y Marcos Llorente junto a los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex González (que erróneamente eran considerados como socios principales), su apertura se convirtió en una de las más esperadas del 2024. Sin embargo, dos años más tarde, echa el cierre.

Imagen promocional del arranque del restaurante: de izquierda a derecha, el chef Paco Roncero, Álex González, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre y Antoine Griezmann. / Restaurante Rhudo

Varios intentos de salvar su fin

En pleno barrio de Salamanca, el restaurante que prometía ser un punto de encuentro entre lo más sofisticado de la gastronomía, la coctelería y la pista de baile puso fin definitivamente con una deuda de más de cuatro millones de euros. Hicieron varios intentos por reinventarse: pasaron por varias ideas, desde cenas acompañadas de música en directo hasta un club nocturno.

Su apertura nació de una inversión que, sin duda, también fue millonaria. El local parecía tener todo para triunfar, aunque desde un principio recibió duras críticas. A los pocos meses de abrir, el restaurante anunció una nueva etapa nombrada como 'Temporada 1' que modificó su planteamiento inicial. La nueva idea era combinar una cena de 75 euros con música en directo, pero tampoco convenció.

Su último intento por sobrevivir lo hicieron a finales de 2025: un club nocturno. El cambio radical, lejos de revivir el negocio, lo llevó a un final discreto. La fiesta de inauguración fue un evento muy comentado en el panorama madrileño, reunió a numerosos rostros reconocidos en un ambiente social y exclusivo. Una escena muy alejada de su despedida silenciosa que nada tiene que ver con el revuelo mediático de aquella fiesta de apertura.