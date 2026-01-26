Un centenar de enfermeras y fisioterapeutas protagonizan una concentración silenciosa en Madrid: "Estamos cada día más quemadas"

Un centenar de enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública madrileña se han concentrado este lunes, en silencio, en la céntrica Plaza del Callao para dar inicio a una campaña de movilizaciones bajo el lema ‘Quemad@s’. La iniciativa, impulsada por el sindicato Satse, pretende denunciar el “agotamiento extremo” que padecen estos profesionales y la “ausencia de proyectos de futuro” en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Ataviados con sus uniformes y protegidos de la lluvia con paraguas verdes, los asistentes han mostrado pancartas con mensajes como “Estamos quemad@s”, “No te puedo atender más rápido. Faltan enfermeras”, “Exigimos un aumento de personal y un plan de conciliación con un presupuesto adecuado” o “Largas listas de espera. Faltan fisioterapeutas”.

Desde Satse Madrid explican que el silencio de la protesta simboliza el hartazgo de unas profesionales “cada día más quemadas” por la precariedad laboral. En un comunicado, los organizadores advierten de que la sanidad pública madrileña necesita un “giro de 180 grados” ante la falta de un plan de futuro y reclaman cambios urgentes por parte de la Consejería de Sanidad para evitar el colapso del sistema.

"Política de parches"

El sindicato carga contra la gestión del Gobierno regional y reclama poner fin a una política de “parches” frente a problemas estructurales, como las elevadas cargas de trabajo. “No se debe normalizar lo que no es normal”, señalan, y denuncian que las plantillas de enfermería suelen estar por debajo de lo necesario y que las bajas no se cubren.

Entre sus reivindicaciones figuran la implantación de la jornada de 35 horas, avances reales en conciliación y una política de recursos humanos coherente que frene la salida de profesionales hacia otras comunidades. Según datos del sindicato, unas 650 enfermeras dejaron la región en el primer semestre del año pasado por la falta de condiciones económicas y laborales atractivas.

Satse sostiene que la ausencia de incentivos y la “inoperancia” de la Consejería —a la que acusa de “echar balones fuera continuamente”— terminan por desgastar a un colectivo que pide un plan global para la sanidad pública pactado con agentes sociales y trabajadores. “Cada pequeño avance cuesta años de presión y negociación, aunque sepan que nuestras peticiones son justas y necesarias para mejorar la atención a los usuarios madrileños”, concluyen.