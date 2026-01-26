MADRID FUSIÓN
Así es el "bocado de la reina" ganador del VI Concurso Alimentos de Madrid: pimiento asado y jugo escabechado
El chef Carlos López Navarro de El Corral de la Morería* conquista al jurado con su "bocado de la reina" elaborado con carne IGP de la Sierra de Guadarrama
El VI Concurso Alimentos de Madrid en Madrid Fusión 2026 volvió a poner el foco en lo que sostiene la cocina de cercanía: producto, oficio y relato. Y este año, la condición era tan clara como madrileña: cocinar con carne de la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. El resultado, más allá del podio, es una fotografía nítida del momento: Madrid quiere contarse —y comerse— desde su despensa.
El plato ganador: "bocado de la reina"
El restaurante gastronómico El Corral de la Morería, con una estrella Michelin, se alzó con el primer premio gracias a la propuesta del chef Carlos López Navarro: bocado de la reina con tocinillo de pimiento asado y jugo escabechado. Se trata de un bocado bien ejecutado: grasa ajustada, pimiento con dulzor controlado y escabeche con acidez marcada.
El plato se presentó acompañado de El Hombre Bala 2023 (Bodegas Comando G), un tinto que aporta frescura y nervio al conjunto y refuerza la lectura local de la propuesta. Porque en un congreso como Madrid Fusión, el vino no es un añadido: es parte del relato y, cada vez más, un reclamo turístico. Los vinos de proximidad, muy especialmente para el público europeo y americano, funcionan como puerta de entrada a un territorio: se viaja para comer, sí, pero también para beber en el lugar donde nace.
Esa idea atraviesa una de las líneas que impulsa el congreso: poner en valor el consumo del vino y acercarlo a más público. Lo resumió con claridad Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía y Madrid Fusión, durante la presentación de The Wine Edition Wines from Spain: "Somos uno de los grandes productores de vino y nos vamos convirtiendo en pocos bebedores". Una llamada de atención y a la vez una oportunidad para que la gastronomía y el turismo sigan encontrándose en la copa.
Finalistas de alto nivel
La victoria llegó en una final exigente, con nombres que representan bien el pulso actual de la gastronomía madrileña: Junxu Yuan (Cachivache), Ana María González Hernández (El Parador), Álex de la Fuente (IN-PULSO) y Víctor Rodríguez Rey (Ama).
En esta reivindicación del territorio cabe también una idea que la chef madrileña Pepa Muñoz ha repetido más de una vez: su plato favorito es el cocido madrileño por su "riqueza brutal" conectada con el entorno de Madrid, con el buen producto como columna vertebral. Y en ese mapa emocional y culinario, un ingrediente marca el compás: el garbanzo, humilde y decisivo, capaz de explicar una región entera en una cucharada. El cocido como metáfora perfecta: técnica, tiempo y despensa.
70 años de Morería: la celebración salta al escenario
El premio llega, además, en un momento simbólico: la Comunidad de Madrid celebra los 70 años del Corral de la Morería con una programación especial de seis espectáculos de danza flamenca en los Teatros del Canal hasta el 31 de enero, con Ana Morales, Belén López, María Moreno, Joaquín Grilo, Marco Flores y David Coria. Entre un concurso que eleva el producto madrileño y un aniversario que recuerda su peso cultural, El Corral de la Morería vuelve a demostrar que su historia no es un museo: es una escena en movimiento.
