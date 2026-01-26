Ayuso responde al presidente del Rayo Vallecano: "El estadio se queda en su lugar"

Dos días después de que el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, asegurase que el club tiene que cambiar la ubicación del estadio para "no morir", Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quiso zanjar la polémica al asegurar que el recinto se va a quedar en el mismo lugar donde está aunque será "reformado para su seguridad".

El debate generado en los últimos meses sobre la ubicación del Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid, parece que llega a su fin para alegría de la afición del Rayo, que no quiere que se mueva, y disgusto del presidente del club, Raúl Martín Presa, partidario de un cambio.

"La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición. El Rayo, como se quedé aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades", dijo Presa antes del partido frente a Osasuna.

Dos días después, en el Forum Nueva Economía, Isabel Díaz Ayuso ha sido tajante sobre sus intenciones con el estadio del Rayo. “El estadio se queda en su lugar, lo que haremos es reformarlo para su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos. Eso es bueno para el distrito y es una decisión que hemos tomado porque consideramos que es la más adecuada", confesó la dirigente regional.