Ayuso recibe al alpinista Carlos Soria tras coronar a los 86 años la cumbre del Manaslu, un ochomil de Nepal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la Real Casa de Correos, al alpinista Carlos Soria, tras coronar el pasado mes de septiembre la cumbre del Manaslu, en Nepal, a los 86 años.

Esta montaña, situada en el Himalaya, es una de las 14 cumbres del planeta que superan los 8.000 metros de altitud, ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Con esta ascensión, patrocinada por el Gobierno regional, se ha conmemorado el 50º aniversario de la primera vez que un equipo español logró un ochomil, precisamente esta misma cima, hazaña protagonizada por miembros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, entre los que se encontraba el propio Soria.

Residente en Moralzarzal, este deportista es la persona más veterana de la historia en ascender a un total de 12 ochomiles, entre ellos el Everest, el K2 o el Annapurna. Además, ha alcanzado un sietemil virgen, el Dome Khan, y ha realizado numerosas primeras rutas a distintos picos de España y los Alpes.

Soria ha recibido el premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid en 2019, la Medalla del Mérito Deportivo, el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española y el de mejor deportista del año por la Federación Española de Esquí.