COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso pone fecha a la bajada de 0,5 puntos en el IRPF autonómico
La Comunidad aprobará este año la segunda reducción de este impuesto, una de las principales promesas electorales de 2023
Es una promesa electoral que viene arrastrándose desde el inicio del mandato, en mayo de 2023, sin terminar de concretarse. Ahora, la bajada del 0,5 puntos en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF) ya tiene fecha: entrará en vigor en 2027, según ha anunciado este lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum (NEF).
"Vamos a seguir cumpliendo nuestro programa electoral y, por eso, les anuncio que vamos a realizar una nueva bajada en medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta este año", ha afirmado Ayuso durante su intervención. Con esta nueva reducción, la segunda de este impuesto tras la aplicada en 2022, el tipo mínimo del IRPF en la región se situará en el 8% y el máximo en el 20%.
Unas cifras que se traducirán en un ahorro fiscal cercano a los 500 millones de euros y beneficiará a alrededor de 2,9 millones de madrileños, especialmente a aquellos con rentas más bajas. Según las estimaciones del Gobierno regional, el 71% de los beneficiarios serán contribuyentes con ingresos inferiores a la media, fijada en 35.000 euros brutos anuales. Además, el ahorro fiscal para un madrileño medio alcanzará los 635 euros.
Ayuso ha subrayado que esta medida da cumplimiento a un compromiso electoral y se enmarca dentro de la política fiscal del Ejecutivo autonómico, que desde 2019 ha aprobado un total de 37 bajadas de impuestos. En conjunto, estas rebajas han supuesto un ahorro acumulado de 40.000 millones de euros para los ciudadanos de la región, según datos del Gobierno autonómico.
