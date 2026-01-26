Alcorcón estudiará acciones legales si Madrid no permite que los buses interurbanos entren en Príncipe Pío

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha anunciado que volverá a exigir a su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que permita a los autobuses del Consorcio Regional de Transportes llegar hasta el intercambiador de Príncipe Pío y ha advertido de que, en caso contrario, se estudiarán "acciones legales".

"Porque a Almeida se le acaban las excusas y a nosotras la paciencia. No puede ser que nuestros vecinos y vecinas, después de un año, sigan sufriendo esas condiciones indignas absolutamente", ha afirmado la regidora, que insiste en que se trata de un claro "maltrato institucional" y ha calificado el apeadero de "inseguro".

Asimismo, ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que, mientras se mantiene esta situación, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid e incluso camiones de gran tonelaje sí puedan "circular sin problema".

Ante este escenario y dado que, según ha subrayado, la obra avanza con la conexión de tramos subterráneos y la eliminación del bypass del punto kilométrico 3, ha reiterado que este miércoles volverán a pedir en pleno al Ayuntamiento de Madrid que levante las restricciones y garantice el acceso, "en condiciones adecuadas", al servicio público de transporte.

"Vamos a seguir intentando que esta obra, que es positiva para la ciudad de Madrid, no la acaben pagando nuestros vecinos y vecinas con su salud, y con el agobio de tener que llegar a tiempo a clase o al trabajo", ha recalcado.

La alcaldesa ha recordado que "esta es la primera reclamación" que formulan al amparo de la Ley 40/2015 del Sector Público, "y nos llevará por donde nos tenga que llevar", y ha advertido de que, tras más de 373 días de restricciones, "no se puede permitir que se alargue otros dos años más". Por ello, desde el Ayuntamiento insisten en que, si no hay una respuesta positiva, estudiarán emprender acciones legales contra esta Administración.