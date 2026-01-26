Todo lo que no puedes perderte de 21 Distritos, el festival que lleva 200 actividades culturales a los barrios de Madrid

Acercar la cultura a los barrios de Madrid. Esa es la tarea que el festival 21 Distritos lleva desempeñando desde su arranque en 2020. En su séptima edición, tras atraer a 250.000 espectadores y programar 1.417 actividades, ojo, la meta sigue siendo igual de ambiciosa: desarrollar 200 actividades gratuitas por toda la capital, descentralizando así la agenda para que cualquiera pueda acceder a ellas. A partir del viernes, una extensa y ecléctica programación tomará bibliotecas, parques y asociaciones: Clara Peya (7 de febrero, Vicálvaro), Chico César (28 de marzo, Tetuán), Ede (9 de marzo, Moncloa-Aravaca), Pont Flotant (29 de marzo, Latina), La Joven (22 de marzo, Latina) y Moises P. Sánchez (21 de febrero, San Blas-Canillejas), entre otros, forman parte de ella. Un proyecto que se extenderá a lo largo de 2026.

"Reforzamos nuestro compromiso con la accesibilidad, la diversidad y el apoyo a los creadores para que la cultura forme parte del día a día de los ciudadanos, con independencia de donde vivan. Desde su puesta en marcha, lo hemos conseguido en 84 espacios distintos gracias al trabajo de 852 compañías. Es un programa que nació hace poco, pero que ha venido para quedarse", ha subrayado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. La media de ocupación ha sido del 82% en las cinco ediciones hasta hoy celebradas.

Fotograma de 'Madrid, EXT.', la película de Juan Cavestany. / ARCHIVO

El programa arrancará con la representación Cosas pequeñas, un espectáculo de circo de Adriá Montaña en Vicálvaro; el concierto de la multipremiada artista brasileña Fernanda Cabral en Chamberí; una intervención de Light & Magic en Puente de Vallecas; y un Encuentro con altura junto a Rakel Camacho en Moncloa. "Entendemos la cultura como un proceso vivo que crece en los barrios y dialoga con lo local y lo global. A través de estas actividades apoyamos al sector artístico, ponemos en valor los espacios de la ciudad y acercamos propuestas de calidad a cada vez más personas", ha señalado Adrián Sepiurca, su director artístico.

'Maja y bastarda', un collage escénico de Laila Tafur. / ARCHIVO

Sin dejar de priorizar a los artistas locales, la cita ofrece propuestas de creadores con trayectoria internacional como Raúl Midón (22 de febrero, Chamartín), Moreno Veloso (6 de marzo, Fuencarral-El Pardo), Ssiege (9 de febrero, Moncloa-Aravaca), Alfonso Barón y Luciano Rosso (27 de febrero, Chamartín) y Manon Chauvin y Manuel Minguillón (20 de febrero, Villaverde), que compartirán programación con nombres como Ana Alcaide (6 de marzo, Retiro), Antón Cortés (18 de abril, Moratalaz), Clara Pampyn (13 de marzo, Retiro), Laila Tafur (13 de febrero, Retiro), Juan Cavestany (27 de febrero, Salamanca), Paloma Cosano (14 de febrero, Latina) y Xabier Díaz (28 de febrero, Arganzuela).

LaSub25 y Multiculturas

Marzo acogerá el proyecto participativo En los márgenes: Festival de Teatro a pie de Barrio, una iniciativa que surgió para vincular 21 Distritos con el programa de presupuestos participativos del Ayuntamiento. De este modo, el teatro más diverso y accesible podrá verse en la periferia. Por su parte, en abril, se celebrará 21 Distrititos, en diminutivo, un festival diseñado especialmente para familias con una gran variedad de espectáculos participativos. En junio tendrá lugar la sexta edición de LaSub25, el festival de arte joven de Madrid que ofrece un escenario a artistas de hasta 25 años y respalda a los colectivos emergentes.

Noticias relacionadas

'Light & Magic', un espectáculo de malabares LED y circo contemporáneo de Circo Diverso. / ARCHIVO

Más adelante, en octubre, se organizará por tercer año consecutivo Multiculturas, un punto de encuentro entre el público y artistas de distintos territorios, culturas y vertientes, siempre con la creación como eje vertebrador. Finalmente, para diciembre, está prevista la primera edición de Algo está bien, algo está mal, tres jornadas dedicadas a la diversidad y la accesibilidad en un lugar donde convivirán propuestas de artistas y colectivos con discapacidad, encuentros, talleres y muestras dirigidas a todos los públicos.