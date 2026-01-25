Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridIncidencias en CercaníasAdamuzMayritFuncionariosMIR 2026Madrid FusiónAviso DGTJuan del ValVuelta Morante
instagramlinkedin

TEMPORAL

Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar

El GERA de los Bomberos de la Comunidad de Madrid localizó a los excursionistas en el término municipal segoviano tras un operativo de cinco horas

Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar.

Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar. / 112 Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescató en la tarde-noche de ayer a dos jóvenes que se habían perdido en la zona de El Espinar (Segovia), después de iniciar la ruta desde Cercedilla. Ambos presentaban una hipotermia leve.

Rescatados en El Espinar tras salir desde Cercedilla

El GERA intervino en la tarde-noche de ayer para auxiliar a dos jóvenes que se habían perdido en el término municipal de El Espinar, en la provincia de Segovia.

Según la información difundida por el cuerpo, los excursionistas habían partido desde Cercedilla y, tras desorientarse, fue necesaria la movilización de los equipos especializados para su localización y evacuación.

Noticias relacionadas

Operativo de cinco horas y atención por hipotermia leve

El rescate se prolongó durante cinco horas. A su localización, los dos jóvenes presentaban hipotermia leve, por lo que fueron atendidos durante la intervención antes de ser evacuados a un lugar seguro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  2. La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
  3. Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
  4. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
  5. Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
  6. La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: 'Me costó 200.000 euros salvarla
  7. Detenido en Sevilla un empresario investigado como presunto colaborador de González Amador
  8. José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería

Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar

Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar

ESPECIAL MULTIMEDIA | Adamuz: víctimas, supervivientes y un pueblo ejemplar

ESPECIAL MULTIMEDIA | Adamuz: víctimas, supervivientes y un pueblo ejemplar

Roig Arena: un pabellón NBA en Valencia

Roig Arena: un pabellón NBA en Valencia

La Madeleine, el templo parisino que concede segundas oportunidades

La Madeleine, el templo parisino que concede segundas oportunidades

Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería

Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería

Rescatado un esquiador herido en Siete Picos tras seis horas de intervención en la Sierra de Guadarrama

Rescatado un esquiador herido en Siete Picos tras seis horas de intervención en la Sierra de Guadarrama

Móstoles acoge el Campeonato de España de billar a tres bandas con 165 jugadores

Móstoles acoge el Campeonato de España de billar a tres bandas con 165 jugadores

Seis de cada diez suplementos vendidos 'on line' incumplen la normativa: la mayoría son para adelgazar o ganar músculo

Seis de cada diez suplementos vendidos 'on line' incumplen la normativa: la mayoría son para adelgazar o ganar músculo