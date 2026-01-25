Rescatados dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse en la sierra entre Cercedilla y El Espinar.

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescató en la tarde-noche de ayer a dos jóvenes que se habían perdido en la zona de El Espinar (Segovia), después de iniciar la ruta desde Cercedilla. Ambos presentaban una hipotermia leve.

El GERA intervino en la tarde-noche de ayer para auxiliar a dos jóvenes que se habían perdido en el término municipal de El Espinar, en la provincia de Segovia.

Según la información difundida por el cuerpo, los excursionistas habían partido desde Cercedilla y, tras desorientarse, fue necesaria la movilización de los equipos especializados para su localización y evacuación.

Operativo de cinco horas y atención por hipotermia leve

El rescate se prolongó durante cinco horas. A su localización, los dos jóvenes presentaban hipotermia leve, por lo que fueron atendidos durante la intervención antes de ser evacuados a un lugar seguro.