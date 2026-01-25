Rescatado un esquiador herido en Siete Picos tras seis horas de intervención en la Sierra de Guadarrama

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a un esquiador herido en la zona de Siete Picos, en la Sierra de Guadarrama (Madrid), después de una intervención que se prolongó durante seis horas.

Seis horas de rescate en montaña

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, el esquiador resultó herido tras golpearse "fuertemente contra una piedra" mientras realizaba una bajada fuera de pista en la zona de Siete Picos.

Tras recibirse el aviso de alerta, se activó un operativo de rescate en el que participaron efectivos del GREIM, con la colaboración de Cruz Roja y personal de la estación del puerto de Navacerrada.

Las labores se prolongaron durante seis horas. Durante la intervención, el herido tuvo que ser inmovilizado para proceder a su traslado, ya que se sospechaba que presentaba varias costillas fracturadas.