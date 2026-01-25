BORRASCA INGRID
Rescatada una mujer de 41 años tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada
La víctima presentaba una fractura de tobillo y fue trasladada al hospital por el ERIVE de la Comunidad de Madrid
Los servicios de Emergencias Comunidad de Madrid (CREM) han rescatado a una mujer de 41 años que resultó herida tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada.
La víctima presentaba una fractura de tobillo, por lo que fue atendida y estabilizada en el lugar del suceso por los equipos de emergencia, en coordinación con el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (ERIVE) de la Comunidad de Madrid.
Una vez inmovilizada, el ERIVE se encargó de su traslado a un hospital para recibir atención sanitaria especializada. Desde los servicios de emergencia se ha reiterado un llamamiento a la precaución en el uso de trineos, especialmente en zonas de montaña con alta afluencia de personas y condiciones invernales que pueden incrementar el riesgo de accidentes.
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
- Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
- Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: 'Me costó 200.000 euros salvarla
- Detenido en Sevilla un empresario investigado como presunto colaborador de González Amador