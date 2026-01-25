Rescatada una mujer de 41 años tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada.

Los servicios de Emergencias Comunidad de Madrid (CREM) han rescatado a una mujer de 41 años que resultó herida tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada.

La víctima presentaba una fractura de tobillo, por lo que fue atendida y estabilizada en el lugar del suceso por los equipos de emergencia, en coordinación con el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (ERIVE) de la Comunidad de Madrid.

Una vez inmovilizada, el ERIVE se encargó de su traslado a un hospital para recibir atención sanitaria especializada. Desde los servicios de emergencia se ha reiterado un llamamiento a la precaución en el uso de trineos, especialmente en zonas de montaña con alta afluencia de personas y condiciones invernales que pueden incrementar el riesgo de accidentes.