El impresionante pueblo medieval que ha visto crecer a Isabel Díaz Ayuso: está dentro de un valle y a menos de una hora de Madrid

Madrid es una ciudad en evolución. En constante reforma, modernización y al ritmo frenético de las grandes urbes. Aunque no pierda su esencia castiza que recoge siglos de historia, son muchos los que a veces necesitan una pausa del ritmo elevado de la capital.

Hay quienes no necesitan buscar porque ya disponen de un pueblo al que acudir, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta es la suerte de algunos, pero para los que no tienen todavía ese rincón de paz al que ir a desconectar y tomar un respiro de aire puro, te contamos el destino que no te puedes perder a tan solo una hora de Madrid.

Un entorno rodeado de naturaleza. / Viajar descubriendo

Cuenta con poco más de 5.000 habitantes, está al sur de la provincia de Ávila y ubicado en pleno nacimiento del río Tétar. Situado en un entorno en pleno bosque, rodeado de naturaleza y con un clima suave e ideal para la agricultura, Sotillo de la Adrada fue fundado en la Edad Media.

En plena Sierra de Gredos

Sotillo de la Adrada es un destino que combina historia, naturaleza y gastronomía. Rodeado por la belleza de la Sierra de Gredos, este municipio ofrece al visitante un entorno privilegiado que lo hace ideal para pasar el verano y perfecto para disfrutar de postales invernales.

Esta es una de las parroquia medievales más antiguas. / Alejandro Moreno

Uno de los rincones con más encanto es la Iglesia de la Santísima Trinidad. Su origen es del siglo XV aunque solo conserva la torre y la capilla mayor con su artesano mudéjar de 1700. También su Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, un edificio sobrio, con formas simétricas y un interior sencillo, pero que alberga un encanto tradicional que solo se puede visitar durante las festividades locales. Otro de los puntos de mayor interés es el castillo de La Adrada, hasta el que se puede acceder a través de preciosas rutas de senderismo.

¿Qué ver en Sotillo de la Adrada?

Entre las numerosas rutas de senderismo cerca de Sotillo de la Adrada destaca la de la Charca de los Cangrejos. Es una ruta de tan solo 4 kilómetros de ida y vuelta, con una dificultad fácil. Disfruta del camino y de las espectaculares vistas porque además al final del camino encontrarás una sorpresa: la popular Charca de los Cangrejos. Allí encontrarás el pino piñonero, con más de 250 años de antigüedad. Además, podrás observar la fauna clásica del entorno como las diversas aves autóctonas.

Estas son las bonitas vistas del final de la ruta. / Viajar descubriendo

Después de una mañana de paseo seguro que no podrás irte sin degustar la rica gastronomía castellana, en la que destacan productos como la típica morcilla de Sotillo, los bollos de aceite y mantecador y el salmorejo sotillano. Sotillo de la Adrada es muestra de la cultura popular y del orgullo castellano.

El lugar de relax de Isabel Díaz Ayuso

Sotillo de la Adrada es la tierra natal de la familia paterna, lugar que la ha visto crecer y en el que inició su carrera profesional. Allí, la presidenta escapa los fines de semana y festividades, tradición que lleva a cabo desde los veranos de su infancia y juventud.

Eligió este pequeño municipio para iniciar su carrera en el periodismo. Fue en la emisora local del Valle del Tiétar, Onda Tiétar, donde comenzó, lugar que está muy ligado a sus raíces. Todo esto ha hecho que Isabel se sienta mitad madrileña y mitad abulense, muestra del cariño y aprecio que tiene por Sotillo de Adrada.