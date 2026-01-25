La prestación de hasta 600 euros para familias con hijos menores que residen en Madrid

El aumento sostenido del coste de la vida continúa poniendo contra las cuerdas a numerosos hogares, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, donde los gastos básicos son más elevados. Ante este escenario, las ayudas públicas destinadas a familias con hijos menores se han consolidado como un respaldo fundamental para equilibrar la economía doméstica, incluso en aquellos hogares que cuentan con ingresos estables.

Entre estas medidas destaca la prestación por hijo menor a cargo, un apoyo económico dirigido a familias en situación de vulnerabilidad que puede superar los 600 euros anuales por cada menor. Esta ayuda forma parte del sistema estatal de protección social y es compatible con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Con carácter general, la cuantía ronda los 588 euros al año por cada hijo menor de 18 años, aunque puede aumentar hasta los 637,92 euros en los casos en los que la unidad familiar presenta un mayor riesgo de exclusión social. El importe final varía en función de los ingresos del hogar y del número de miembros que lo componen.

La finalidad de esta prestación es reforzar el apoyo económico a las familias con menos recursos, especialmente aquellas con menores a su cargo, que sufren con mayor intensidad el encarecimiento de bienes esenciales como la alimentación, la electricidad o la vivienda.

Condiciones para solicitar la ayuda

Para acceder a esta prestación es imprescindible cumplir determinados requisitos económicos. De forma general, los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar los 15.356 euros. En el caso de las familias numerosas, el límite se amplía hasta los 23.109 euros al año, con aumentos progresivos a partir del cuarto hijo.

Además, los hijos deben ser menores de edad, convivir con los solicitantes y estar a su cargo. La ayuda está orientada a hogares que se sitúan en torno al umbral de la pobreza o por debajo de él y que necesitan un apoyo económico continuado.

Hasta el momento, esta prestación se concedía principalmente a las familias que ya la recibían antes de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. No obstante, está previsto que el acceso vuelva a abrirse de manera general, lo que permitirá que nuevos hogares puedan solicitarla siempre que cumplan los criterios establecidos.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, este tipo de ayudas llega a cerca de 800.000 hogares en España, lo que refleja su relevancia dentro del sistema de protección social. Además, puede combinarse con otras ayudas autonómicas o municipales, como las impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar a las familias con hijos y fomentar la natalidad.