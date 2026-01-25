FITUR 2026
Estrellas, claveles o 'Mad': 70 personas se tatúan iconografía madrileña en el estand de Madrid de Fitur
Otras 750 personas han optado por tatuajes adhesivos y temporales, eligiendo entre un total de 42 diseños
Europa Press
Un total de 70 personas que han pasado por el estand de la Comunidad de Madrid durante la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, se han tatuado de forma permanente con iconografía madrileña, mientras que otras 750 han optado por tatuajes adhesivos.
La Comunidad de Madrid ha participado en esta edición con el lema 'Madrid Marca', en alusión a la huella que deja la región en sus visitantes, y en un guiño a esta impronta, su estand ha acogido como principal activación un espacio para la realización de tatuajes con iconografía madrileña, tanto permanentes como temporales, por el que han pasado 820 personas entre el miércoles y el domingo.
Con un total de 42 diseños, entre estrellas, lettering, vegetación, lugares y otros símbolos, los más demandados para los tatuajes permanentes han sido estrellas en diferentes variantes, M en diversos estilos, claveles y las palabras Madrid o Mad, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.
Además, el espacio, que recibió el Premio a Mejor Stand de la feria en la categoría de Instituciones y comunidades autónomas, ha sido escenario de 80 eventos, presentaciones de productos turísticos y actividades, entre ellos 14 degustaciones gastronómicas.
Fitur 2026 ha superado los 255.000 visitantes entre sus cinco jornadas, con 155.000 profesionales y 10.000 empresas de 161 países, a través de 111 participaciones oficiales y 967 expositores titulares. Su impacto económico ascendió a 505 millones de euros, contribuyendo al mantenimiento de 3.753 empleos. Esta edición abrió con un minuto de silencio en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
