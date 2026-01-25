Cita de lujo en Madrid: Amber y Deessa reúnen ocho estrellas Michelin durante dos noches y solo 30 comensales por servicio

La alta cocina internacional se cita en Madrid en la última semana de enero en el marco de Madrid Fusión. Deessa, el restaurante con dos estrellas Michelin del Mandarin Oriental Ritz, recibirá a Amber (Hong Kong), recién distinguido en 2025 con su tercera estrella, para ofrecer un menú especial de aforo limitado durante dos únicas noches, 28 y 29 de enero.

La cita llegará en plena semana de la cumbre gastronómica y concentrará en un solo menú propuestas de Amber y Deessa, a las que se sumarán varios platos de Quique Dacosta Restaurante (Dénia), con tres estrellas Michelin. El degustación, diseñado para la ocasión, lleva la firma conjunta de Quique Dacosta, director gastronómico del hotel, y Richard Ekkebus, chef de Amber, con aforo muy limitado, según la organización. Reducido a 30 comensales por servicio y solo en horario de cena, el menú se ofrecerá como una excepción deliberada dentro del calendario gastronómico madrileño: una propuesta de vocación exclusiva, pensada para dejar huella y prolongarse en la memoria culinaria de la ciudad.

Mandarin Oriental Ritz,Madrid. / Cedida

Platos de Amber, Deessa y Quique Dacosta Restaurante

La experiencia incluye elaboraciones emblemáticas de Amber, entre ellas el Aka Uni con coliflor, gelatina de bogavante y caviar Royal Cristal, acompañado de crujiente de tapioca y wakame; y la vieira de Normandía cocinada en coquille lutée con trufa negra del Périgord.

Por parte de Deessa, el menú incorpora platos como la crème brûlée salada con cebolla asada, el arroz Albufera con pulpo seco del Mediterráneo o la molleja de ternera asada con risotto de cacahuetes.

Crème brûlée de cebollas asadas y papada tostada y setas de temporada. / Cedida

A ello se suman propuestas de Quique Dacosta Restaurante (Dénia), como la rodaja de tomate y la gamba roja de Dénia, descritas como obsequio del chef.

El apartado dulce mantiene el enfoque compartido entre ambos equipos, con postres como rare flowers, una de las elaboraciones más reconocibles del universo de Quique Dacosta, que explicará con detalle en la primera jornada de la feria gastronómica Madrid Fusión, junto a propuestas de Amber como la cereza de Tasmania con chocolate blanco vegano y pistacho siciliano o la madeleine de trigo sarraceno y sésamo con crema de hojicha.

El chef Quique Da Costa junto a su equipo. / Cedida

Un tour internacional tras la tercera estrella y la estrella Verde

El menú tiene un precio de 255 euros por persona (sin maridaje) e incluye opciones vegetarianas. Dicho encuentro en la capital se integra en el tour internacional de Amber, una gira concebida para celebrar la obtención de su tercera estrella Michelin en 2025 y su estrella Verde, reconocimiento ligado a prácticas responsables y sostenibles.

No es frecuente que cocinas nacidas de geografías tan distantes y trayectorias tan definidas se encuentren en un mismo relato, y menos aún con una afinidad creativa tan evidente. Esta cita se plantea lejos del simple gesto puntual: propone una experiencia de alta cocina construida con precisión, equilibrio y sentido, donde la técnica y el producto dialogan con una mirada contemporánea.