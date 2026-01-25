Móstoles acoge el Campeonato de España de billar a tres bandas con 165 jugadores

Móstoles, Ciudad Europea del Deporte 2026, acoge desde este sábado la 92ª edición del Campeonato de España de Billar a Tres Bandas Ciudad de Móstoles, una competición que se celebra hasta el 1 de febrero en el Hotel Ciudad de Móstoles y que reúne a 165 jugadores.

El torneo está organizado por el Club Billar Móstoles y la Real Federación Española de Billar, en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, además de otros organismos y empresas colaboradoras.

La prueba cuenta con inscritos procedentes de comunidades como Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias o Galicia, entre otras. Entre los participantes figuran Carlos Anguita, Rubén Legazpi y Sergio Jiménez, que encabezan el ranking de la competición.

Cartel del campeonato de España de billar a tres bandas con 165 jugadores. / Ayuntamiento de Móstoles

Calendario: fase previa y eliminatorias

La fase previa comenzó en la tarde de este sábado y se prolonga hasta el jueves 29 a las 19:00 horas. El viernes 30 están programados los dieciseisavos desde las 13:00 horas y los octavos de final se disputarán el sábado a las 10:00 y 12:00 horas. Ese mismo sábado, a las 17:00 horas, se presentará a los ocho jugadores clasificados para los cuartos de final, que arrancarán a las 17:15 horas. Las semifinales se jugarán el domingo 1 de febrero a las 10:00 horas y la final está prevista a continuación, a las 12:15 horas.

Normativa de juego

El billar a tres bandas consiste en realizar carambolas: la bola jugadora, impulsada por el taco, debe contactar con las otras dos bolas en la misma tirada y, antes de golpear a la segunda, tiene que haber tocado al menos tres bandas (pueden repetirse). Se juega con tres bolas sobre una mesa sin troneras.

La competición cuenta con control de tiempo durante toda la prueba, con un reloj de 40 segundos. Los jugadores deben estar en la sala 15 minutos antes de su turno. Además, se conceden 10 minutos de calentamiento en el primer partido y cinco minutos en el resto de encuentros.