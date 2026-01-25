Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridIncidencias en CercaníasAdamuzMayritFuncionariosMIR 2026Madrid FusiónAviso DGTJuan del ValVuelta Morante
instagramlinkedin

DATOS

Los madrileños dan una nota de más de 8,7 a la calidad y servicio de agua de Canal de Isabel II

Entre los atributos con una menor calificación se encuentra la tarifa, con 7,41 puntos

Archivo. Una persona llena un vaso de agua de un grifo

Archivo. Una persona llena un vaso de agua de un grifo / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

Los madrileños están satisfechos con la calidad y el servicio de agua potable que presta Canal Isabel de Isabel II y otorgan una nota media de más del 8,7 sobre 10 en la encuesta de satisfacción realizada por la empresa pública, mientras que la imagen global que proyecta la compañía marca una calificación de 8,46.

La encuesta ha sido realizada entre 2.403 clientes de distintos municipios de la región, entrevistados telefónicamente a lo largo de 2025, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. En líneas generales, el 79,5% de los consultados se mantendría fiel a Canal aunque existieran otros suministradores alternativos.

Destaca la valoración que los consultados hacen de la continuidad del suministro, con una nota 9,17 sobre 10 en este parámetro, entendido como la ausencia de cortes en el abastecimiento. Este factor sigue siendo el que mejor puntuación recibe, consolidándose tras obtener un año más el sobresaliente.

Los indicadores de la calidad, el sabor y la transparencia del agua reciben un 8,73 mientras que la presión con la que llega a los grifos, un 8,56. Además, los resultados también la colocan por delante de los principales suministros domésticos en términos de satisfacción, con un 8,75 frente al 7,78 de la electricidad, el 7,72 del gas y el 7,53 de la telefonía.

Con respecto a la excelencia y seguridad del servicio, la compañía remonta cinco centésimas, hasta el 8,63, mientras que la cercanía en el trato se estabiliza en un 7,57. En cuanto a la percepción como una entidad innovadora, este parámetro se estrena en las encuestas con una nota de 7,88.

Los madrileños consideran de manera positiva los esfuerzos realizados por la empresa pública en su compromiso con el medio ambiente, que pasa del 8,17 al 8,25 respecto a 2024. Asimismo, la ven más transparente y confiable que el año anterior e incrementa su puntuación de 8,30 a 8,42.

Entre los atributos con una menor calificación se encuentra la tarifa, con 7,41 puntos, aunque los usuarios valoran de forma positiva la periodicidad y la claridad de la información que aparece en ella.

El índice de recomendación alcanza su pico histórico

Otro de los grandes parámetros generales del estudio es el índice de recomendación NPS (índice de Promotores Neto), que mide la diferencia entre el porcentaje de promotores de una marca y el porcentaje de detractores. Un NPS superior a 0 se considera como bueno y de 50, excelente. En este indicador, Canal de Isabel II logra su pico histórico en el último ejercicio: 55,5 puntos positivos.

En esta línea, el porcentaje de clientes impulsores de la compañía alcanza su máximo valor desde que se tienen registros: un 63,6%. Esto quiere decir que, a la pregunta de si recomendarían los servicios de Canal a un familiar o amigo, casi 64 de cada 100 encuestados dan una puntuación de 9 o 10.

Por su parte, el porcentaje de detractores, los que puntúan de 0 a 6 este parámetro, representan un 8,1% del total. Desde 2018, al menos la mitad de los entrevistados cada año se han posicionado como promotores.

Noticias relacionadas

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha subrayado que estos buenos índices de "satisfacción, imagen y recomendación" son el resultado de las acciones específicas que la empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid ha promovido en los últimos tiempos con el objetivo de "mejorar la experiencia de sus clientes".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  2. La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
  3. Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
  4. Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
  5. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
  6. José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
  7. La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: 'Me costó 200.000 euros salvarla
  8. Detenido en Sevilla un empresario investigado como presunto colaborador de González Amador

LaLiga: Barcelona - Real Oviedo, en directo

LaLiga: Barcelona - Real Oviedo, en directo

El Atlético no da opción al Mallorca y ya es tercero

El Atlético no da opción al Mallorca y ya es tercero

Atlético de Madrid - Mallorca, en imágenes

Atlético de Madrid - Mallorca, en imágenes

Puente dice que el carril donde se accidentó el tren Iryo es nuevo y aporta un certificado

Puente dice que el carril donde se accidentó el tren Iryo es nuevo y aporta un certificado

Una misa multitudinaria en Adamuz despide a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba

Una misa multitudinaria en Adamuz despide a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba

Reclutada en menos de seis minutos: la periodista Laura Jedeed pone en evidencia algunos de los graves problemas en el crecimiento de ICE

Reclutada en menos de seis minutos: la periodista Laura Jedeed pone en evidencia algunos de los graves problemas en el crecimiento de ICE

Rescatada una mujer de 41 años tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada

Rescatada una mujer de 41 años tras sufrir un accidente con un trineo en el puerto de Navacerrada

Superventas por sorpresa: así son los jóvenes que compiten con Dan Brown y Freida McFadden

Superventas por sorpresa: así son los jóvenes que compiten con Dan Brown y Freida McFadden