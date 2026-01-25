Los madrileños dan una nota de más de 8,7 a la calidad y servicio de agua de Canal de Isabel II

Los madrileños están satisfechos con la calidad y el servicio de agua potable que presta Canal Isabel de Isabel II y otorgan una nota media de más del 8,7 sobre 10 en la encuesta de satisfacción realizada por la empresa pública, mientras que la imagen global que proyecta la compañía marca una calificación de 8,46.

La encuesta ha sido realizada entre 2.403 clientes de distintos municipios de la región, entrevistados telefónicamente a lo largo de 2025, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. En líneas generales, el 79,5% de los consultados se mantendría fiel a Canal aunque existieran otros suministradores alternativos.

Destaca la valoración que los consultados hacen de la continuidad del suministro, con una nota 9,17 sobre 10 en este parámetro, entendido como la ausencia de cortes en el abastecimiento. Este factor sigue siendo el que mejor puntuación recibe, consolidándose tras obtener un año más el sobresaliente.

Los indicadores de la calidad, el sabor y la transparencia del agua reciben un 8,73 mientras que la presión con la que llega a los grifos, un 8,56. Además, los resultados también la colocan por delante de los principales suministros domésticos en términos de satisfacción, con un 8,75 frente al 7,78 de la electricidad, el 7,72 del gas y el 7,53 de la telefonía.

Con respecto a la excelencia y seguridad del servicio, la compañía remonta cinco centésimas, hasta el 8,63, mientras que la cercanía en el trato se estabiliza en un 7,57. En cuanto a la percepción como una entidad innovadora, este parámetro se estrena en las encuestas con una nota de 7,88.

Los madrileños consideran de manera positiva los esfuerzos realizados por la empresa pública en su compromiso con el medio ambiente, que pasa del 8,17 al 8,25 respecto a 2024. Asimismo, la ven más transparente y confiable que el año anterior e incrementa su puntuación de 8,30 a 8,42.

Entre los atributos con una menor calificación se encuentra la tarifa, con 7,41 puntos, aunque los usuarios valoran de forma positiva la periodicidad y la claridad de la información que aparece en ella.

El índice de recomendación alcanza su pico histórico

Otro de los grandes parámetros generales del estudio es el índice de recomendación NPS (índice de Promotores Neto), que mide la diferencia entre el porcentaje de promotores de una marca y el porcentaje de detractores. Un NPS superior a 0 se considera como bueno y de 50, excelente. En este indicador, Canal de Isabel II logra su pico histórico en el último ejercicio: 55,5 puntos positivos.

En esta línea, el porcentaje de clientes impulsores de la compañía alcanza su máximo valor desde que se tienen registros: un 63,6%. Esto quiere decir que, a la pregunta de si recomendarían los servicios de Canal a un familiar o amigo, casi 64 de cada 100 encuestados dan una puntuación de 9 o 10.

Por su parte, el porcentaje de detractores, los que puntúan de 0 a 6 este parámetro, representan un 8,1% del total. Desde 2018, al menos la mitad de los entrevistados cada año se han posicionado como promotores.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha subrayado que estos buenos índices de "satisfacción, imagen y recomendación" son el resultado de las acciones específicas que la empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid ha promovido en los últimos tiempos con el objetivo de "mejorar la experiencia de sus clientes".