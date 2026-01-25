La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo

Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid revisan al menos una vez a la semana desde diciembre el estado de la nieve en espacios naturales concurridos con el objetivo de prevenir el riesgo de aludes y evaluar el impacto del deshielo en los cauces de los ríos, según ha informado el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid mantiene un dispositivo de seguimiento del manto nivoso en la Sierra de Guadarrama para anticiparse al riesgo de aludes y controlar los efectos del deshielo en los ríos. Los Agentes Forestales realizan estas revisiones al menos una vez por semana desde el pasado mes de diciembre en espacios naturales con alta afluencia.

Los efectivos llevan a cabo cada año alrededor de medio centenar de sondeos mientras haya nieve en áreas de alta montaña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Entre los puntos habituales figuran Peñalara, Cabeza de Hierro, El Nevero, Siete Picos y Bola del Mundo.

Sondeos en zonas con más acumulación y uso público

Las labores se desarrollan en lugares con gran actividad social y donde suele acumularse una cantidad importante de nieve. En los trabajos participan técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y, en algunas ocasiones, agentes medioambientales de Castilla y León.

Para acceder a zonas elevadas y de difícil llegada, los agentes emplean equipos especializados. El análisis se realiza mediante catas de aproximadamente un metro y medio de profundidad, con las que pueden observar los distintos estratos del manto nivoso y recabar la información necesaria sobre su evolución.

Qué variables se miden y cómo se detecta el riesgo

Las observaciones se registran en una ficha que incluye la medición de la temperatura, la fuerza y dirección del viento, la formación de cornisas en collados, la presencia de hielo y el estado de la nieve en superficie. Además, se analizan las capas para identificar densidad, contenido de aire, dureza, humedad y grado térmico.

Estas variables permiten evaluar cómo interactúan entre sí los estratos y alertan de posibles situaciones de inestabilidad que pueden derivar en aludes.

A continuación, se realizan test de estabilidad: se aíslan bloques helados y se someten a distintas presiones para comprobar su comportamiento ante el paso de esquiadores. Los informes se completan con mediciones tomadas en otros puntos de la sierra, con el fin de afinar el diagnóstico del estado de la nieve.

Boletín de aludes de Aemet y datos para el Canal de Isabel II

El resultado de los sondeos se remite a Aemet para su evaluación. Los datos también se ponen a disposición de los técnicos del Canal de Isabel II, que los utilizan para estudiar el impacto del posible deshielo en el caudal de los embalses que gestiona la empresa pública.

Con esta información, Aemet elabora cada fin de semana un boletín de predicción del riesgo de aludes, que indica el nivel de peligro (de 1 a 5), el tipo de nieve y la orientación. El documento puede consultarse en su web y está dirigido a quienes tengan previsto realizar actividades en la montaña.